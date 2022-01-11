«Ты кто вообще такой»: в Кузбассе учитель обматерила школьника

Словесная перепалка завязалась между подростком и учителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 января, в интернете появилось видео конфликтной ситуации между учителем и учеником. По словам автора ролика, инцидент произошел в Кузбассе в одной из школ Ленинска-Кузнецкого. Конфликт случился на почве того, что школьник сидел на уроке в наушниках, а педагог это заметила и потребовала сдать устройство.

Завязалась словесная перепалка между подростком и учителям. Одноклассники стали уговаривать ученика отдать наушники, чтобы его не исключили. Школьник пытался стоять на своем, но все же отдал наушники, кинув их на парту.

- Ишь ты, какой деловой... Наушники сюда отдал! Ты кто вообще такой, чтобы на меня орать? Ты кто такой? - повторяла учитель на видео.

В Министерстве образования Кузбасса сообщили, что в настоящий момент проводится проверка.

- На данный момент региональное Министерство образования определяет образовательную организацию, в которой произошел данный инцидент. Ситуация взята на контроль, - отметили в региональном Минобре.

Кроме того, в администрации Ленинска-Кузнецкого отрицают причастность к конфликту образовательных учреждений города к данному инциденту.

- Как сообщили специалисты Управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа инцидент, о котором идет речь произошел не на территории города. Ни в одном учреждении среднего или общего образования подобные факты не выявили. Данные уже передали в правоохранительные органы и прокуратуру, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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