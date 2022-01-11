«Выше климатической нормы»: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на середину января

В ближайшие дни погода будет разнообразной Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Начало января 2022 года выдалось в Кузбассе необычайно теплым – температура была на 5-7 градусов выше климатической нормы. В ближайшие дни погода будет разнообразной, но, в целом, тоже теплее, чем обычно. Соответствующий прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Если в прошлом году в первой декаде января наблюдались сильные морозы – температура была на 9-10 градусов ниже нормы, то в этом году новогодние каникулы можно было проводить, много гуляя на улице и катаясь на снежных горках. Днем 4 января в Кузбассе была зафиксирована плюсовая температура: по северо-востоку потеплело до +1... +6 градусов. В целом первая декада января 2022 по подсчетам оказалась на 5-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода будет разнообразной. Сейчас в регион пришел антициклон, который принес с собой морозы. Однако к выходным его влияние ослабнет, и в Кузбассе снова потеплеет. Прогнозируются в январе и знаменитые крещенские морозы, но будут они кратковременными.

- В целом вторая декада ожидается выше климатической нормы, - сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики напомнили, что январь – второй месяц зимы, а, значит, скоро уже и календарная весна. Поэтому тем, кто еще не успел насладиться зимними забавами, обязательно стоит это сделать в ближайшее время.