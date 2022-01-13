«С пересадками ездить?»: кемеровчане просят не отменять маршрут № 10т

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жители Кемерова возмутились отменой маршрута № 10т, который напрямую связывает Южный и Рудничный районы. Многочисленные жалобы и обращения с просьбами оставить данный маршрут появились в соцсетях на странице мэра города Ильи Середюка.

Вместо маршрутки № 10, которую в рамках модернизации транспортной системы планируют отменить с 1 апреля, власти увеличат количество автобусов по маршруту № 32. Об этом в администрации сообщили накануне. Автобус также связывает два района, следует от остановки «Сельская больница» до «Кузбассхимбанк». Только маршрутка № 10 идет по проспекту Ленина через вокзал по проспекту Кузнецкому, а автобус № 32 следует до Южного через улицу Тухачевского.

Фото: маршрут №10т

Фото: маршрут № 32

В соцсетях появилось множество сообщений от негодующих пассажиров.

- Вы отменяете 10 маршрут? С пересадками ездить? - спрашивает один из пользователей.

- Оставьте, пожалуйста, маршрутку 10т. Это очень популярный и нужный маршрут! Зачем его убирать? Почему нужно ехать с пересадками, когда есть такой маршрут? - пишет еще один горожанин.

- Зачем отменяете маршрут автобуса № 10т, отмените лучше № 32, он неудобный, на нем никто не ездит! А вот «десятка» практически всегда полная, на ней много студентов в техникумы на Южном ездят. На чем детям добираться? – сказано в другом обращении.

В четверг, 13 января, представители УЕЗТУ в ответ сообщили, что схема маршрута № 10т на разных участках совпадает с другими маршрутами, на которых можно доехать до нужного места с пересадками и без них. В сообщении подробно перечислены все варианты передвижений, среди которых только один связывает Южный и Рудничный район без пересадки - это маршрут № 32. В остальных случаях необходимо будет пересаживаться на вокзале, «Энергосбыте» или других остановках.

Фото: часть комментария УЕЗТУ

- ...пассажиры могут выбрать для себя оптимальные варианты и, воспользовавшись проездным абонементом, начинающим действовать в феврале текущего года, добраться до необходимого остановочного пункта, - сказано в сообщении.

В УЕЗТУ также отметили, что протяженность беспересадочного маршрута № 32 - 16,7 км, время на рейс 45 минут, в то время как протяженность маршрута № 10т - 21,6 км и один рейс занимает 70 минут.