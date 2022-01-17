Крещение Господне 2022 в Кузбассе: как подготовиться, где и когда купаться и чего нельзя делать

Фото: архив "КП" Фото: Вадим ПОПОВ

Вечером 18 января православные кузбассовцы встретят Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Многие в этот день отправятся совершить омовение. «Комсомолка» рассказывает, где в регионе можно окунуться в ледяную прорубь и кому делать это противопоказано.

Не смотря на пандемию коронавируса, власти Кузбасса разрешили массовые мероприятия на Крещение. В распоряжении губернатора «О проведении обряда Крещенских купаний на водных объектах на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году» сказано, что купания можно провести с 12.00 18 января до 24.00 среды, 19 января. При этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, власти рекомендовали воздержаться от участия в Крещенских купаниях кузбассовцам старше 60 лет, за исключением людей, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса или переболевших данным заболеванием.

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где можно окунуться в прорубь?

В праздник Крещения Господня в Кузбассе будет организовано 51 место для купаний. Купели будут работать 18 и 19 января. В Кемерове окунуться в прорубь можно будет в четырех местах: на озере Красном (19 января с 12.00 до 22.00), в зоне отдыха «Чайка» (с 22.00 18 января до 20.00 19 января), в купели храма Воскресения Христова (с 22.00 18 января до 20.00 19 января) и на территория Храма Святой Блаженной Ксении Петербургской (с 22.00 18 января до 20.00 19 января).

В Новокузнецке для верующих будут работать места для погружения на реке Томь (Абагур), реке Кондома (парк «Водный») и в карьерах Заводского района («Нептун»). Купели будут открыты со 18.00 вторника (на реке Томь - с 12.00) до 22.00 среды, 19 января. Для удобства горожан власти запустят дополнительные автобусы до парка отдыха «Водный».

Кому нельзя окунаться в ледяную прорубь?

Считается, что вода в крещенскую ночь приобретает целебные свойства и заболеть во время купания невозможно. Однако медики опровергают эти данные и заявляют, что окунаться в прорубь можно далеко не всем. Врачи ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» советуют отказаться от купаний людям с хроническими заболеваниями, а также незакаленным гражданам с ослабленным организмом. Для них погружение в ледяную воду может обернуться инфекций мочеполовой системы, бронхитом и даже пневмонией.

- Категорически не рекомендуется купаться в ледяной воде детям до 7 лет, беременным женщинам, кормящим мамам, пожилым, а также людям с сердечно-сосудистыми патологиями и обостренными хроническими заболеваниями, - сообщили в ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Фото: архив "КП"

Как правильно совершать омовение?

Тем, кто решился пройти процедуру омовения, врачи дали несколько рекомендаций. Так, необходимо выбрать безопасную прорубь, где работают спасатели. К купели лучше подходить в нескользкой обуви, при погружении нужно держаться за поручни.

За пару недель до Крещения можно начать приучать свой организм к ледяной воде - делать контрастный душ. А перед самим погружением нужно несколько раз поприседать и помахать руками - это улучшит кровообращение и поможет подготовить тело к шоку от холода.

Бывалым моржам медики рекомендуют проводить в проруби не более 1 минуты, новичкам достаточно 10-30 секунд.

- Через 5-10 секунд после выхода на поверхность наступает эйфория - человеку кажется, что он не чувствует холода, однако данное ощущение обманчиво. Чтобы предотвратить переохлаждение - лучше сразу надеть большие теплые тапочки, быстро растереться сухим полотенцем, завернуться в махровый халат и выпить горячий чай, - посоветовали медики.

Перед купанием в проруби категорически запрещено употреблять алкоголь.

Погода на Крещение

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, на Крещение по области будет достаточно теплая погода. Днем 18 января ожидается температура -4... -9 градусов, ветер будет юго-западный с порывами до 14 метров в секунду, возможен небольшой снег.

В среду, 19 января, ночью прогнозируется температура -15... -20 градусов, местами -25, днем потеплеет до -12... -17, местами -5... -10. Ветер обещают западный, 2-7 метров в секунду.

КОНКРЕТНО

Места для купаний в территориях Кузбасса:

г. Анжеро-Судженск: р. Яя, пгт. Рудничный, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 1, 2 - с 10.00 до 23.00 19 января (среда).

г. Киселевск: Правый берег р. Кара-Чумыш с. Верх-Чумыш - с 18.00 18 января (вторник) до 24.00 19 января (среда).

г. Ленинск-Кузнецкий. Территория храмового комплекса «Воскресения Христова», ул. Белградская, 14 - с 19.00 18 января (вторник) до 00.00 19 января (среда).

г. Междуреченск. р. Уса, р-он КЦ Кузбасс - с 16.00 18 января (вторник) до 20.00 19 января (среда).

г. Прокопьевск. Пруд Зенковский - c 00.00 до 24.00 19 января (среда).

г. Осинники. п. Мирный, г. Осинники Свято-Ильинский источник - с 21.00 18 января (вторник) до 17.00 19 января (среда).

г. Тайга: Территория храма святого Андрея Крицкого - с 22:00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда). Пруд «Новый парк» - с 22.00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда).

г. Березовский: пос. Барзас, часовня Равноапостольного Князя Владимира и храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского - с 22.00 18 января (вторник) до 20.00 19 января (среда).

г. Полысаево. Водоем, расположенный в районе ул. Праздничная, 39 - с 22.00 18 января (вторник) до 03.00 19 января (среда).

г. Мыски. Местом санкционированного массового купания определена правая сторона р. Мрас-Су, в районе автомобильного моста - с 18.00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда).

г. Калтан. Городской пруд на ул. Горького - с 20:00 18 января (вторник) до 06.00 19 января (среда).

Беловский район. п. Старобачаты источник Святого Серафима Саровского - с 20.00 18 января (вторник) до 02.00 19 января (среда).

Гурьевский м.о.: Св. источник Матроны Московской и Салаирское городское поселение. Св. источник п. Гавриловка - с 20.00 18 января (вторник) до 02.00 19 января (среда).

Ижморский м.о. р. Золотой Китат, село Новый Свет, Ижморский район - с 23.00 18 января (вторник) до 02.00 19 января (среда).

Кемеровский м.о. р. Промышленная, д. Елыкаево - с 18.00 18 января (вторник) до 20.00 19 января (среда).

Крапивинский м.о. Никольский источник (родник) п. Каменный - с 23.00 18 января (вторник) до 15.00 19 января (среда).

Ленинск-Кузнецкий м.о.: с. Красное, ул. 1 Мая, р. Касьма (старая мельница) - с. Красное, ул. 1 Мая, р. Касьма (старая мельница) и п. Русско-Урский, ул. Речная, 30, р. Ур - с 23.00 18 января (вторник).

Мариинский м.о. Правый берег р. Кии (спуск по ул. Мостовая) - с 22.00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда).

Новокузнецкий район: р. Чумыш, с. Костенково, (20 м. от дома №1 ул. Березина) - с 22.00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда); р. Кондома, пос. Кузедеево, ул. Левоневского - с 11.00 до 22.00 19 января (среда); с. Сосновка ул. Луговая, Родник Беляевский - с 22.00 18 января (вторник) до 22.00 19 января (среда).

Прокопьевский м.о.: 19 км Федеральной трассы Новокузнецк-Кемерово (район Ясная Поляна), Часовня Святой блаженной Ксении Петербуржской - с 18.00 18 января (вторник) до 19 января (среда) 23.00 и п. Трудармейский, ул. Спортивная, 1 - с 18.00 18 января (вторник) до 23.00 19 января (среда)

Промышленновский м.о.: Купель на территории ООО Санаторий Танай - с 00.00 до 23.00 19 января (среда); р. Иня, п.ст. Падунская - с 00.00 до 02.00 19 января (среда); р. Иня, пгт. Промышленная- с 00.00 до 18.00 19 января (среда).

Таштагольский район: г. Таштагол, р. Кондома ул. Садовая 22 и пос. Темир-Тау озеро «Голубое» - с 18.00 18 января (вторник) до 20.00 19.01.22.

Топкинский м.о.: База отдыха Лесная, г. Топки, в 2 км к юго-востоку от г. Топки - с 23.30 18 января (вторник) до 03.00 19 января (среда) и с 11.00 до 20.00 19 января (среда).

Тяжинский м.о.: р. Тяжин д. Тяжинно-вершинка - с 23.00 18 января (вторник) до 03.00 19 января (среда) и р. Итатка пгт. Итатский - с 11.00 до 15.00 19 января (среда).

Тисульский район: Пруд на р. Каштак п. Тисуль - 19 января (среда).

Чебулинский м.о.: . Чебула, пгт. Вер-Чебула, в районе бетонного моста - с 6.00 до 20.00 19 января (среда).

Юргинский м.о.: д. Новороманово, Святой источник - с 23.00 18 января (вторник) до 20.00 19 января (среда).

Яшкинский м.о.: с. Таловка - с 22.00 18 января (вторник).