Кемеровский областной суд оставил в СИЗО совладельца «Зимней вишни»

Фото: СКР

Кемеровский областной суд отказал адвокату совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского в удовлетворении апелляционной жалобы по уголовному делу о пожаре. Об этом сообщается на сайте суда.

Адвокат обжаловал постановление Центрального районного суда Кемерова, вынесенное 16 декабря 2021 года. Согласно ему Вишневскому был продлен срок содержания под стражей на три месяца - до 28 марта 2022 года.

- По итогам судебного заседания постановление Центрального районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Вишневского В. Н. - без удовлетворения, - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в результате ЧП погибли 60 человек, 37 из них - дети. После пожара Вячеслав Вишневский скрывал от следствия, находился в международном розыске. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год экстрагировали в Россию. Вячеслав Вишневский обвиняется по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он дал взятку в 7 миллионов рублей бывшей начальнице Инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. В итоге разрешение на ввод торгового центра «Зимняя вишня в эксплуатацию было получено в обход закона. Вишневский не признал своей вины.