Суд по делу «Зимней вишни»: Вячеслав Вишневский не признает своей вины

Суд по делу «Зимней вишни»: Вячеслав Вишевский не признает своей вины Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Первое заседание по делу владельца ТЦ «Зимняя вишня» прошло 26 ноября в Центральном районном суде города Кемерово. Стали известны его результаты.

Во время заседания Вячеслав Вишневский не признал своей вины в предъявленных обвинениях.

Вячеслав Вишневский на скамье подсудимых. ФОТО: Следственный комитет России

- В 2013-2014 годах я не являлся собственником Кемеровского кондитерского комбината, я был просто директором. Ознакомившись с предъявленными обвинениями, я заявляю следующее: преступлений я не совершал, пожарная сигнализация, пожаротушение - все это было смонтировано должным образом, согласно закону и подтверждается всеми официальными документами, - заявил в суде Вячеслав Вишневский.

Заседание по делу Вячеслава Вишневского, гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», началось в первой половине дня 26 ноября. Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере преступной группе. Возглавляла эту группу Танзилия Комкова, экс-начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области. Также в группу входили Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. В 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский передал им взятку в размере 7 миллионов рублей. Взамен он рассчитывал на помощь при реконструкции и вводе в эксплуатацию здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня».

Так выглядела "Зимняя вишня" после пожара Фото: Кирилл ЧАЩИН

Грубейшие нарушения противопожарной безопасности были проигнорированы, здание торгового центра распахнуло двери для посетителей. Однако финалом всего стала трагедия: 25 марта 2018 года на четвертом этаже начался пожар. 60 человек не сумели покинуть здание и погибли. 37 из них - дети.

После пожара Вячеслав Вишневский скрылся от следствия, находился в международном розыске. В марте 2019 года его задержали в Польше, а еще через год экстрагировали в Россию. В сентябре 2020 года дело было передано в суд. 6 октября Вишневскому выбрали меру пресечения - содержание под стражей. Затем заседание пять раз откладывалось - из-за недоставления подсудимого, болезни судьи и по другим причинам.

26 ноября состоялось первое заседание. По его итогам рассмотрение дела будет продолжено 8 декабря. «Комсомольская правда» - Кемерово» будет следить за развитием событий.

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