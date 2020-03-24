Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию

Из Польши в Россию экстрадировали одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Вячеслав Вишневский обвиняется в даче крупной взятки бывшей начальнице Госcтройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой.

По версии следствия, Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладелец «Зимней вишни», через посредника передал 7 миллионов рублей начальнику Инспекции областного Госстройнадзора, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Средства под видом оплаты работ по проектированию были перечислены на счет компании, подконтрольной Комковой, а позже обналичены. В итоге Вячеслав Вишневский получил разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию.

- Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск, - рассказали в Генеральной прокуратуре России. - В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего был направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств Евросоюза у него имелись собственность и зарубежные счета, а также он имел статус резидента с правом законного пребывания.

Несмотря на это, польской стороне от России были предоставлены материалы, подтверждающие вину Вячеслава Вишневского, что позволило добиться его экстрадиции. В сопровождении конвоя экс-совладелец «Зимней вишни» доставлен в Россию.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

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