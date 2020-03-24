2020-03-24T16:40:23+03:00
Общество

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию

Его обвиняют в даче крупной взятки бывшему начальнику Инспекции Госстройнадзора
Ирина АВТУШКО
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Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию. Фото: кадр видео youtubeСовладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию. Фото: кадр видео youtube
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Из Польши в Россию экстрадировали одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Вячеслав Вишневский обвиняется в даче крупной взятки бывшей начальнице Госcтройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой.

По версии следствия, Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладелец «Зимней вишни», через посредника передал 7 миллионов рублей начальнику Инспекции областного Госстройнадзора, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Средства под видом оплаты работ по проектированию были перечислены на счет компании, подконтрольной Комковой, а позже обналичены. В итоге Вячеслав Вишневский получил разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию.

- Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск, - рассказали в Генеральной прокуратуре России. - В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего был направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств Евросоюза у него имелись собственность и зарубежные счета, а также он имел статус резидента с правом законного пребывания.

Несмотря на это, польской стороне от России были предоставлены материалы, подтверждающие вину Вячеслава Вишневского, что позволило добиться его экстрадиции. В сопровождении конвоя экс-совладелец «Зимней вишни» доставлен в Россию.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

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В среду, 18 марта, в Центральном районном суде города Кемерово состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На нем огласили обвинение бывшей начальнице кузбасского Госстройнадзора Танзилии Комковой.

Танзилию Комкову обвиняют в получении крупной взятки от застройщика «Зимней вишни» и злоупотреблении должностными полномочиями. Между тем на заседании экс-чиновница заявила, что не понимает предъявленных ей обвинений. (подробности)

Дело о взятках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд еще одно уголовное дело - третье - по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Его фигурантами стали четыре человека, которых обвиняют в получении взяток при строительстве ТЦ. Перед судом Заводского района города Кемерово предстанут начальник Инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, подчиненная Комковой Светлана Шенгерей и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. (подробности)

Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Задержан 15-й подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» сейчас находится в Польше. (подробности)

Дело «Зимней вишни»: суд рассмотрит вопрос об экстрадиции экс-главы ККК из Польши в Россию

Окружной суд Варшавы решит вопрос о возможности экстрадиции бывшего генерального директора предприятия-собственника «Зимней вишни» в Россию. Вячеслава Вишневского обвиняют в даче 7-миллионной взятки главе Инспекции Государственного стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Все, кто, по мнению следствия, получил взятку от Вишневского, сейчас находятся в СИЗО в Кемерове.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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