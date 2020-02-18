Дело о взятках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд еще одно уголовное дело - третье - по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Его фигурантами стали четыре человека, которых обвиняют в получении взяток при строительстве ТЦ.

Перед судом Заводского района города Кемерово предстанут начальник Инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, подчиненная Комковой Светлана Шенгерей и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, Танзиля Комкова при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» закрыла глаза на то, что работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. От застройщика - гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - она вместе с сыном и Никитой Чередниченко получила за это 7 миллионов рублей. Деньги с марта 2013 по март 2014 года были перечислены на счет ООО «ИСК «Ресурс» по якобы договору на оказание услуг по проектированию. Позже сообщники их обналичили.

Также выявился факт злоупотребления сотрудниками Госстройнадзора своим служебным положением.

- Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила, - рассказали в Генеральной прокуратуре России. - После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

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