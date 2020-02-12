Дело «Зимней вишни»: введение здания ТЦ в эксплуатацию было незаконным

Мэрия Кемерова не смогла оспорить постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда о признании недействительным разрешение муниципальных властей на ввод в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня».

Первое решение о незаконности ввода в эксплуатацию принял областной суд 12 июля 2019 года. В решении было отмечено, что строительные работы в здании будущего ТЦ, проводились без разрешения на реконструкцию. Мэрия Кемерова подала апелляцию, но 21 октября 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение ранее принятое решение без изменения. Точку этом вопросе поставил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/660207" frameborder="0"></iframe> Демонтаж зданий ТРЦ "Зимняя вишня".14 июля 2018 года

– Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу – без удовлетворения, – указано в решении суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644967" frameborder="0"></iframe> Как сейчас выглядит ТРЦ "Зимняя вишня": здесь ветренно и прохладно.Кирилл ЧАЩИН

В материалах дела указано, что во время расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» проводилась экспертиза. И она показала, что здание торгового центра непосредственно перед пожаром не соответствовало проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, которые предъявляются к зданиям с массовым пребыванием людей. Но, несмотря на это, Госстройнадзор выдал заключение о том, что здание соответствует всем необходимым требованиям, а мэрия дала согласие на ввод нового торгового центра в эксплуатацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/645670" frameborder="0"></iframe> Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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