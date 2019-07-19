Дело «Зимней вишни»: суд признал недействительным разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ

Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение на ввод в эксплуатацию здания, в котором располагался ТРЦ «Зимняя вишня». Также недействительным принято заключение Госстройнадзора о соответствии здания требования безопасности.

Заключение Госстройнадзора о том, что реконструированное здание бывшего кондитерского комбината соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации, было выдано начальником инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилией Комковой 3 марта 2104 года. А уже 19 марта 2014 года администрация города выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако суд разбираясь с проектной документацией, пришел к выводу, что само разрешение на реконструкцию фабрики под торгово-развлекательный комплекс является недействительным. При этом ОАО «ККК» начал реконструкцию еще до того, как получил на это разрешение. Все это дало возможность тем, кто пострадал при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» требовать признания недействительными разрешение Росстройнадзора на реконструкцию здания и решение администрации города на ввод его в эксплуатацию.

«Признать недействительным заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, утвержденное приказом № 114/01-02 от 03.03.2014 г. начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Признать недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 42305000-28/кс, подписанное 18.03.2014 заместителем главы города Кемерово», — такое решение вынес Арбитражный суд Кемеровской области.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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