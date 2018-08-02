Пожар в «Зимней вишне»: специалисты назвали причины гибели людей

2 Авг. 06:57 2018-08-02T09:32:01+03:00

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Специалисты в области пожаротушения назвали причины гибели людей на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы Сергей Назаров оправдывает действия спасателей.

По словам Сергей Назарова, тушившие «Зимнюю вишню» пожарные работали в условиях сильнейшего задымления, не имели полной информации о количестве и местонахождении людей и были ограничены в своих действиях. Он отметил, что для спасения 37 человек, запертых в кинозале, нужно было направить на спасение 37 звеньев газодымозащитной службы с численностью 74 человека.

«Меньшим количеством всех находившихся в кинозале, который еще нужно было найти, спасти было нельзя. А с учетом конструктивных особенностей здания эту операцию невозможно было провести одномоментно», - приводит словам профессора ТАСС.

По словам эксперта, обвиненный в халатность Андрей Бурсин, как руководитель пожара не имел необходимых для спасения сил.

«К таким ситуациям, аналогичной «Зимней вишне», пожарная охрана не готова, так как одновременно физически ни один гарнизон не обладает такими возможностями, чтобы сразу на спасении работали 37 звеньев, и это не считая резерва и постов безопасности», - отметил профессор.

Сергей Назаров считает, что причиной гибели людей в «Зимней вишне» стали отсутствие системы оповещения о пожаре и заблокированные пожарные выходы.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели людей в ТРЦ, арестованы 11 человек. В отношении семерых из них завершено предварительное следствие: им предъявлено обвинение в окончательной редакции.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако не все потерпевшие по уголовному делу считают снос здания законным, они обжаловали решение о демонтаже.

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