Вину не признали: в Кемерове прошло первое заседание суда по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Первое заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» прошло 16 мая в Заводском районном суде города Кемерово. Семерым фигурантам уголовного дела зачитали обвинения, но лишь один частично согласился с ними.

Заседание Заводского районного суда проходило в здании Ленинского суда, так как желающих присутствовать на нем оказалось очень много: более 50 потерпевших, в том числе и родственников погибших при пожаре, представители средств массовой информации. По первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» обвиняемыми проходят семь человек - начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в торговом центре, Игорь Полозиненко и электромонтер Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Заседание Заводского районного суда проходило в здании Ленинского суда, так как желающих присутствовать на нем оказалось очень много.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Богданову, Судденок, Соболева и Антюшина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитина судят за нарушение требований пожарной безопасности. А Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности, повлекшей гибель двух и более человек. К слову, Генин - тот самый пожарный, который спас единственного выжившего человека из кинотеатра, откуда зрители так и не вышли.

Напомним, по факту гибели людей при пожаре в "Зимней вишне" было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуарда Комкова, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

Рассмотрение ходатайства.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Нарушены ли права обвиняемых?

В начале заседания адвокаты одного из обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Они обосновали ходатайство тем, что в гособвинении не указан список лиц со стороны защиты. А это, по мнению адвокатов, нарушает права обвиняемых.

- Прошу вернуть дело прокурору для пересоставления обвинительного заключения. Если суд не признает это необходимым, прошу устранить нарушения и вызвать на судебное заседание согласно моему списку, приобщенному к материалам дела, свидетелей - экспертов и специалистов, 27 человек, - заявил адвокат Никитина. - 23 из них есть также и в списке стороны обвинения. Однако если обвинение по каким-то причинам откажется их вызвать, у защиты не будет адекватного правового механизма тому, который будет у стороны государственного обвинения.

Суд отказал в ходатайстве и не вернул уголовное дело прокурору.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Адвокаты остальных обвиняемых поддержали ходатайство либо оставили решение на усмотрение суда. При этом сторона обвинения выступила против возвращения дела прокурору. Такое же мнение высказали и потерпевшие.

- Суд считает, что на сегодняшний день отсутствуют правовые фактические обоснования для возвращения уголовного дела прокурору, - заявил суд, обосновав это тем, что недостатки, на которые указывает сторона обвинения, являются устранимыми и не требуют возвращения уголовного дела прокурору.

Сторона потерпевших на заседании суда.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Трое обвиняемых создали ОПГ

В ходе заседания прокурор заявил, что гендиректор компании-собственника создала преступную группу. Ее членами стали сама Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок и техдиректор ТРЦ Георгий Соболев. Задачей группы было максимальное снижение затрат. Каждый ее член имел свою сферу ответственности и получал за это материальное вознаграждение. Со стороны казалось, будто компания выполняет все требования по обеспечению пожарной безопасности ТРЦ, однако на самом деле это была лишь видимость. Действия и бездействие преступной группы, в конце концов, привели к гибели людей. 25 марта 2018 года оказалось, что пожарная сигнализация неисправна, система порошкового и водяного пожаротушения отсутствует, а эвакуационные выходы закрыты. Из-за этого посетители ТРЦ не смогли покинуть здание.

- Богданова, Судденок, Соболев умышленно оказывали услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья людей, - отметил в своей речи прокурор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709147" frameborder="0"></iframe> Из семи фигурантов уголовного дела только бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала свою вину..Судебное заседание 16 мая 2019.Екатерина БОРМОТОВА

Не признали вины

Из семи фигурантов уголовного дела только бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала свою вину.

- Я занималась обучением и развитием персонала,но не убедилась, что все сотрудники прошли программу обучения действиям в чрезвычайной ситуации. Я признаю и раскаиваюсь в том, что не приняла все меры и упустила этот контроль со своей стороны, что мы растерялись, - сказала Надежда Судденок в данном ей слове. – Признаю частично свою вину и меру ответственности в том, что по моей вине сотрудники не были в должной степени обучены.

Все остальные фигуранты уголовного дела свою вину отрицают. Так, техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев заявил, что не ознакомился со всеми томами дела. На обвинения в участии организованной группировки Соболев заявил, что такой ОПГ не было. Сергей Генин и вовсе назвал все обвинения в свой адрес надуманными. Остальные фигуранты уголовного дела не признали своей вины, однако подтвердили, что во время будущих судебных заседаний намерены давать показания.

- Свое отношение к вине я хотела бы выразить тогда, когда буду давать показания, - заявила Юлия Богданова. – Показания я буду давать после рассмотрения доказательств обвинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709150" frameborder="0"></iframe> Юлия Богданова пообещала выразить свое отношение к вине потом..Судебное заседание по делу о "Зимней вишне" 16 мая 2019 года.Екатерина БОРМОТОВА

Надежда Судденок признала вину, но только частично.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Заседаний будет много

Следующие заседания суда состоятся 22 и 23 мая. На них показания будут давать родственники погибших и потерпевшие. Всего же суду предстоит выслушать показания порядка 600 свидетелей и потерпевших. Так что заседаний будет много, и проходить они будут в течение нескольких месяцев.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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