Следком: уголовное дело совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского поступило в суд. Фото: СУ СК России

Следком России сообщил, что уголовное дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского передано в суд. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, что могло послужить одной из причин пожара в торгово-развлекательном центре.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки организованной преступной группе во главе с бывшим начальником Инспекции Госпожнадзора Кузбасса Танзилией Комковой. В нее также входили сын Комковой Эдуард и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

В понедельник, 28 сентября, уголовное дело поступило в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу.

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