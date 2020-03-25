Совладельца кемеровской «Зимней вишни» поместили на карантин

Ближайшие две недели Вячеслав Вишневский, совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», проведет на карантине. И лишь после этого состоится судебное заседание, на котором ему предъявят обвинение.

Вячеслев Вишневский был совладельцем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где ровно два года назад произошел пожар. Тогда в пожаре погибли 60 человек, большая часть из которых – дети. В рамках расследования были задержаны 14 человек, 15-ым стал Вячеслав Вишневский, однако он скрылся от следствия.

- Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество. В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании, - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вишневского объявили в розыск, однако задержать его удалось лишь 6 марта 2019 года. Решение о выдаче Вишневского компетентным органам Российской Федерации министр юстиции Республики Польша принял 10 марта 2020 года. А 24 марта бывшего совладельца «Зимней вишни» передали сотрудникам УФСИН России по Калининградской области.

Вячеслав Вишневский сейчас находится на карантине в одном из СИЗО Калининграда. Фото: кадр видео youtube

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов г.Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке, - сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Лишь после этого Вишневскому предъявят обвинение и проведут иные следственные действия.

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский дал взятку - семь миллионов рублей – Танзилие Комковой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, и ее соучастникам. Благодаря этому реконструкцию здания торгового центра, где до этого находился кондитерский комбинат, провели без разрешения на строительство, без проекта установка автоматических систем пожаротушения. Комкова, в свою очередь, проигнорировала многочисленные разрешения. Все это, в конце концов, привело к трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", когда в огне погибли 60 человек. Сейчас на месте здания торгового центра разбит Парк Ангелов.

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