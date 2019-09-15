Сквер ангелов на месте "Зимней вишни" в Кемерове открыт

15 сентября рано утром Сергей Цивилев открыл парк на месте ТРЦ «Зимняя вишня».

Сквер Ангелов – такое название дали новому парку, который открылся 15 сентября рано утром. Сегодня здесь ровные дорожки, деревья, фонтан, часовня… Губернатор Сергей Цивилев в преддверии открытия Сквера назвал это место местом силы. И здесь действительно чувствуется особая энергетика – особенно ясно это стало понятно во время открытия самого сквера. Во время экскурсии Сергей Цивилев и британский архитектор Джон Кэлвин Видманн показали устройство сквера и рассказали о символике каждого элемента. Затем экскурсанты осмотрели территорию школы №7, расположенной рядом со сквером и капитально отремонтированной в этом году.

экскурсанты побывали не только в Сквере ангелов, но и на территории школы №7 ФОТО: кадр видео с камер наблюдения

Уже сегодня кемеровчане смогут прогуляться по дорожкам, прочитать высказывания писателей и философов, полюбоваться фонтаном или помолиться за погибших. Никаких торжественных мероприятий и перерезаний лент в честь открытия Сквера ангелов не запланировано, однако в течение дня, с 10.00 до 18.00, здесь будет играть живая музыка в исполнении губернаторского симфонического оркестра.

Сквер ангелов. ФОТО: кадр видео с камер наблюдения

Напомним, Сквер ангелов построили за год на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Еще до того, как здание было демонтировано, было решено на этом месте разбить парк. Здесь в память о погибших детях и взрослых посажены 60 сосен, а для оформления использовалось порядка 17 тысяч камней, вес самого тяжелого из которых составляет 15 тонн.

Памятный камень на месте трагедии.Фото: Лариса МАРУЦАК

Проект парка разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он предложил создать сложный рельеф с лужайками и водопадом, музыкальной башней и амфитеатром.

В сквере.Фото: Лариса МАРУЦАК

Название для парка кемеровчане выбирали все вместе: из девяти предложенных варинатов большинство решило, что это место должно называться либо Сквером ангелов, либо Тихим сквером.

Тихий уютный сквер.Фото: Лариса МАРУЦАК

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Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства города Кемерово Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного месту построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка (подробности).

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