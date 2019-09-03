Губернатор Кузбасса назвал дату открытия сквера на месте «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-03T06:36:07+03:00

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Сквер, построенный на месте сгоревшей «Зимней вишни», в скором времени будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Открытие парка Ангелов, запланированное на начало сентября, перенесено на две недели. Об этом во время торжественной линейки в честь Дня знаний и открытия кемеровской школы № 7 рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Недели через две мы откроем сквер Ангелов - это удивительный парк, это место силы. Там построен фонтан, который не имеет аналогов в мире, уже идут последние доработки, - рассказал Сергей Цивилев.

Напомним, решение построить сквер на месте сгоревшего ТРЦ было принято вскоре после трагедии. Сначала открытие планировалось на 20 августа. В начале августа стало известно, что срок перенесен на 1 сентября, а теперь его передвинули еще на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU