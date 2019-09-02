2019-09-02T12:04:36+03:00
Общество

В Кемерове открылась отремонтированная школа, в которой находился штаб «Зимней вишни»

Ученикам понравилась их новая школа
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове открылась отремонтированная школа, в которой находился штаб «Зимней вишни». ФОТО: Яна ПОПОВА.В Кемерове открылась отремонтированная школа, в которой находился штаб «Зимней вишни». ФОТО: Яна ПОПОВА.
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2 сентября прозвенел первый звонок для учащихся кемеровской школы № 7. В течение целого года школа находилась на ремонте. Теперь же - обновленная, яркая и необычная, она принимает учеников.

В Кемерове открылась отремонтированная школа, в которой находился штаб «Зимней вишни».Видео: Яна ПОПОВА

Для Кемерова эта обычная общеобразовательная школа год назад стала особенной: именно в ней располагался оперативный штаб в дни трагедии, связанной с «Зимней вишней». В мае 2018 года было принято решение провести в ней капитальный ремонт. Работы велись в течение года - и вот наконец в стенах школы вновь звенят детские голоса.

На торжественной линейке. ФОТО: Яна ПОПОВА

На торжественной линейке. ФОТО: Яна ПОПОВА

Страшеклассники на торжественной линейке. ФОТО: пресс-служба АКО.

Страшеклассники на торжественной линейке. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Поздравляю всех наших детей с началом учебного года! Желаю успехов в учебе. Помните, что вы учитесь в Кузбассе, а все, что делается в Кузбассе, должно делаться на оценку «отлично», - сказал теплые слова пожеланий ученикам кемеровской школы № 7 губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

в торжественном открытии школы участвовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АКО.

в торжественном открытии школы участвовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АКО.

Первый звонок в кемеровской школе №7..Видео: Яна ПОПОВА

Преображение школы

После ремонта школа предстала перед детьми в совершенно новом виде. Конечно же, стены, кабинеты, коридоры остались на своих местах, но они изменились до неузнаваемости. После капитального ремонта здесь стало по-особенному ярко и красиво. Новые парты и стулья, доски и цифровое оборудование - каждый класс стал удобным и современным, а холлы - уютными.

В одном из кабинетов школы №7 ФОТО: пресс-служба АКО.

В одном из кабинетов школы №7 ФОТО: пресс-служба АКО.

Для ребят открыли скалодром и кабинет для занятий хореографией. Для того чтобы ребятишки могли заниматься спортом, здесь сделали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную площадку и хоккейную коробку.

В школе появился скалодром. ФОТО: пресс-служба АКО.

В школе появился скалодром. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Ребята смотрят на все с восторгом, фотографируют обновленную школу. По словам директора, теперь дети приходят сюда в свободное время и проводят его на спортплощадках. Рад, что школа стала настоящим центром притяжения для ребят! - отметил Сергей Цивилев.

Школьники оценили преображение учебного заведения. ФОТО: Яна ПОПОВА

Школьники оценили преображение учебного заведения. ФОТО: Яна ПОПОВА

Напомним, до трагедии школа была похожа на множество других: кирпичная кладка, обычные кабинеты, не совсем современные спортивный зал и уличная спортплощадка. После пожара, унесшего жизни 60 человек, администрация города и области приняла решение провести здесь капитальный ремонт. Как только завершился учебный год и школьники покинули родные стены, сюда пришли строители.

Школа №7 и Парк ангелов организуют единое пространство. Фото: Лариса МАРУЦАК

Школа №7 и Парк ангелов организуют единое пространство.Фото: Лариса МАРУЦАК

За год школа преобразилась внутри и снаружи. Так как она находится рядом с парком Ангелов, который был разбит на территории ТРЦ, стилистика экстерьера школы и ландшафтный дизайн парка перекликаются, а одно пространство плавно перетекает в другое.

Новенький стадион на территории школы.

Новенький стадион на территории школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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