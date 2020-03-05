«Они развернулись и побежали»: пострадавший в ТРЦ «Зимняя вишня» рассказал об ошибке пожарных

Один из невольных свидетелей трагедии, которая произошла в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, рассказал об ошибке пожарных. В тот день мужчина потерял трех своих дочерей.

На прошедшем в Заводском суде заседании по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» один из очевидцев, Александр Ананьев, рассказал о том, как пожарные допустили ошибку. По его словам, спасатели во главе с Сергеем Гениным следовали указаниям человека в черной одежде. При этом на одежде мужчины в черном не было никаких опознавательных знаков охранника.

- Они (пожарные Генин, Бридов и Малышенко) понимали, что они идут за мной, что там дети, что их надо спасать. Я развернулся и увидел, что издалека подходит человек в черном, похожий на охранника... На его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что он охранник... Я не видел, что он показывал пожарным какие-то документы, но он четко произнес: «Я знаю, где очаг возгорания и могу вас до него провести». Генин без промедления сказал ему: «Веди». И они вместе, вместо того, чтобы побежать за мной, тут же развернулись и побежали по тому коридору, – приводит слова Александра Ананьева ТАСС.

Также кемеровчанин, потерявший трех дочерей, отметил, что догнал пожарных и потребовал сначала спасти детей, и тогда начальник караула пожарно-спасательной части сказал, что они всех спасут, но сначала потушат пожар.

Напомним,пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы

Сергея Генина, начальника караула пожарно-спасательной части №2 города Кемерова, обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, он проигнорировал слова очевидца, который указывал короткий путь к кинозалу, где находились люди. Также пожарные не сверились с планами-схемами здания. Дойдя по длинному пути до четвертого этажа, они обнаружили закрытую дверь эваквыхода. Тогда пожарным пришлось возвращаться обратно и идти по указанной очевидцем лестнице вновь на четвертый этаж. Пожарные потеряли драгоценное время, которое могло быть использовано для спасения людей.

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