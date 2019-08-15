2019-08-15T08:24:14+03:00
Происшествия

Охранник «Зимней вишни» отругал двух девочек, кричавших о пожаре

Еще один свидетель дал показания в суде
Виктория АРБУЗОВА
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Около 16.00 две девочки-подростка подбежали к охраннику торгового центра с криками о том, что начался пожар. Но мужчина средних лет отругал детейОколо 16.00 две девочки-подростка подбежали к охраннику торгового центра с криками о том, что начался пожар. Но мужчина средних лет отругал детейФото: Кирилл ЧАЩИН
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Охранник торгового центра «Зимняя вишня» отругал двух девочек-подростков, которые кричали о начале пожара. Об этом в суде заявил свидетель.

В Кемерове Заводский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Показания дал еще один свидетель, который рассказал, что охранник торгового центра не воспринял всерьез слова очевидцев о начале пожара.

Кузбассовец пояснил, что 25 марта 2018 года пришел в «Зимнюю вишню» вместе с сыном. Мужчина отправил ребенка на мультик, а сам остался ждать его в коридоре. Около 16.00 две девочки-подростка подбежали к охраннику торгового центра с криками о том, что начался пожар. Но мужчина средних лет отругал детей и велел им скорее уходить.

По словам свидетеля, он решил проверить, все ли в порядке и дошел до конца коридора. Оттуда он увидел сильный дым и «огненный дождь», который шел с потолка. Мужчина сразу же побежал в кинозал, где находился его сын. До мальчика ему не удалось докричаться - тогда он стал махать руками, чтобы привлечь его внимание. После этого вместе с сыном свидетель эвакуировался из горящего ТЦ по выходу, на который указала контролер зала.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже торгового комплекса в батутной яме активити-парка. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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В пятницу, 28 июня, Заводский районный суд города Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В начале заседания государственный обвинитель выступила с ходатайством об объединении дела Бурсина с делом других семерых обвиняемых. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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