Обвиняемая по делу «Зимней вишни» глава Госстройнадзора не признала своей вины

В среду, 18 марта, в Центральном районном суде города Кемерово состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На нем огласили обвинение бывшей начальнице кузбасского Госстройнадзора Танзилии Комковой.

Танзилию Комкову обвиняют в получении крупной взятки от застройщика «Зимней вишни» и злоупотреблении должностными полномочиями. Между тем на заседании экс-чиновница заявила, что не понимает предъявленных ей обвинений.

- Я как руководитель инспекции отвечала за обеспечение и организацию работы в соответствии с нормативными актами, отслеживала процесс строительства по Кемеровской области только по информации, представленной мне заместителем по строительству и заместителем по правовым вопросам. На объекты я не выезжала, это не входит в мои полномочия, допроектную документацию я не рассматривала, протоколы по административным делам я не составляла.

Она добавила, что отношение к обвинению и свою позицию по делу выскажет позднее. Другие фигуранты дела - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор строительной компании «ИСК «Ресурс», проводившего реконструкцию здания, Никита Чередниченко - также отказались выразить свое отношение к обвинительному заключению. Сын бывшей начальницы Госстройнадзора Эдуард Комков свою вину также не признал.

Напомним, что по версии следствия, Танзилия Комкова при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» закрыла глаза на то, что работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. От застройщика - гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - она вместе с сыном и Никитой Чередниченко получила за это 7 миллионов рублей. Деньги с марта 2013 по март 2014 года были перечислены на счет ООО «ИСК «Ресурс» по якобы договору на оказание услуг по проектированию. Позже сообщники их обналичили.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

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