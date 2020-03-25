Следком опубликовал видео передачи совладельца «Зимней вишни» России

Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», передан польскими властями России. Следком опубликовал кадры видео передачи Вишневского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="426" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/768575" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео передачи совладельца «Зимней вишни» в Россию.Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Видео, на котором запечатлен момент передачи Вячеслава Вишневского сотрудникам УФСИН России по Калининградской области, разместил Следственный комитет России на своем сайте. Ближайшие две недели Вишневский проведет на карантине в одном из следственных изоляторов Калиниградской области. Также на карантине будут находиться и все контактировавшие при транспортировке Вишневского сотрудники УФСИН и других ведомств.

- После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования, - сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.

Напомним, Вячеслев Вишневский был совладельцем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где ровно два года назад произошел пожар. Тогда в пожаре погибли 60 человек, большая часть из которых - дети. В рамках расследования были задержаны 14 человек, 15-м стал Вячеслав Вишневский, однако он скрылся от следствия. Вишневского объявили в розыск, но задержать его удалось лишь 6 марта 2019 года. Решение о выдаче Вишневского компетентным органам Российской Федерации министр юстиции Республики Польша принял 10 марта 2020 года. А 24 марта бывшего совладельца «Зимней вишни» передали сотрудникам УФСИН России по Калининградской области.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский дал взятку - семь миллионов рублей - Танзилии Комковой, начальнику Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области, и ее соучастникам. Благодаря этому реконструкцию здания торгового центра, где до этого находился кондитерский комбинат, провели без разрешения на строительство, без проекта установки автоматических систем пожаротушения. Комкова, в свою очередь, проигнорировала многочисленные разрешения. Все это, в конце концов, привело к трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», когда в огне погибли 60 человек. Сейчас на месте здания торгового центра разбит парк Ангелов.

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