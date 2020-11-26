Два судебных процесса по делу о пожаре в «Зимней вишне» начались в Кемерове

Суд по делу бывшего владельца «Зимней вишни» начался в Кузбассе. Фото: Следственный комитет России

В Центральном районном суде города Кемерово началось первое заседание по делу собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу. Обвинительное заключение было утверждено в сентябре 2020 года Генпрокуратурой РФ. По версии следствия, Вячеслав Вишневский для того, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, давал взятки. Деньги он предложил Танзилии Комковой, начальнику Инспекции Госстройнадзора Кузбасса. Ей помогали ее сын Эдуард Комков и директор «Инвестиционной строительной компании «Ресурс» Никита Чередниченко. На счета его компании перечислялись деньги, которые позже обналичивали. Взятка позволила ввести в эксплуатацию здание, где имелись многочисленные нарушения. В конце концов все это привело к трагедии 25 марта 2018 года.

К слову, судебное заседание, которое проводится по делу Танзилии Комковой, Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко, также проходит 26 ноября.

Напомним, из-за нарушений требований противопожарной безопасности 25 марта 2018 года четвертый этаж здания ТЦ «Зимняя вишня» оказался охвачен огнем. При пожаре погибли 60 человек, большая часть из которых - дети.

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