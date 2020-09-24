Дело совладельца ТЦ «Зимняя вишня» передали в суд Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского.

Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Он передал 7 миллионов рублей начальнику Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору ООО «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко. Благодаря взятке Вишневский смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, с нарушениями требований проектной документации, а позднее получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Все это привело к пожару 25 марта 2018 года, в котором погибли 60 человек. Большинство из них - дети. После пожара Вишневский скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, а позже прокуратура добилась разрешения о выдаче Вишневского Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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