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Политика18 января 2022 2:14

Министр культуры и национальной политики Кузбасса ушла в отставку

Она покинула пост по собственному желанию
Анастасия СЕРГЕЕВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Фото: Марина Евса / Instagram

Фото: Марина Евса / Instagram

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса сложила свои полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Уточняется, что она покинула пост по собственному желанию.

- Марина Александровна Евса оставила должность министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию, - сказано в сообщении.

Евса была назначена начальником департамента культуры и национальной политики Кузбасса в 2019 году, затем в связи с переименованием департамента стала министром культуры и национальной политики Кузбасса. Ранее она была директором Новокузнецкого драмтеатра.

Напомним, что на прошлой неделе заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова также покинула свой пост. Сообщалось, что она ушла по собственному желанию.

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