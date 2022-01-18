Министр культуры и национальной политики Кузбасса ушла в отставку

Фото: Марина Евса / Instagram

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса сложила свои полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Уточняется, что она покинула пост по собственному желанию.

- Марина Александровна Евса оставила должность министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию, - сказано в сообщении.

Евса была назначена начальником департамента культуры и национальной политики Кузбасса в 2019 году, затем в связи с переименованием департамента стала министром культуры и национальной политики Кузбасса. Ранее она была директором Новокузнецкого драмтеатра.

Напомним, что на прошлой неделе заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова также покинула свой пост. Сообщалось, что она ушла по собственному желанию.