В Кемерове мастер набил 100 татуировок за 13,5 часов, чтобы помочь ребенку с ДЦП

Михаил Смирнов готовился к проекту 2,5 месяца. Фото: instagram/smirnovmihail.art.

В Кемерове 15 января в Кузбасском центре искусств состоялся художественный благотворительный перформанс «Добро навсегда». Мастер татуировки Михаил Смирнов планировал за сутки сделать сто татуировок по индивидуальным эскизам, приготовленных заранее. Однако работу удалось завершить за 13,5 часов. Михаил отметил, что хотел реализовать этот проект «ни с целью заработка или продвижения себя». Мастер уточнил, что «реализовать проект - это куда круче денег».

Цена за татуировку была минимум две тысячи рублей, но можно было дать больше, так как все собранные средства пошли на благотворительность. Михаил Смирнов рассказал, что к проекту он готовился 2,5 месяца. Мастер проработал, всю стратегию перформанса.

- Я начал в восемь утра и в половину десятого закончил. Татухи получились классные, все сделаны по моим индивидуальным эскизам. Я рад, что этот проект реализовался. Теперь думаю, что бы такое придумать крутое. Чтобы мы снова огромной толпой поучаствовали, - рассказал Михаил Смирнов в соцсетях.

Все вырученные средства направили в фонд «Доброе дело» на реабилитацию Савелия Лаврентьева - мальчику с ДЦП, которому в этом году исполнится два года.

- Вы даже представить не можете, какой вклад внесли в будущее Савелия! Это шанс стать здоровым и ходить, когда-нибудь он сам прибежит к вам, обнимет и так же скажет спасибо, - поблагодарила мама Савелия в соцсети Михаила Смирнова.