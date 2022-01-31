Не родись красивой, а родись счастливой: что известно об убитой «Мисс Кузбасс-2010»

Ксения Попова пропала еще в конце августа 2021 года. Фото: fashionbank.ru

Жизнь 30-летней Ксении Сапожковой оборвалась неожиданно. Кто бы мог подумать, что роковое замужество обернется для семьи ослепительной красавицы трагедией. Ксения родилась в Новокузнецке. С самого детства Ксюша была увлекающим человеком, чем она только не занималась, и хореографией, и тхэквандо. Тренировки в спортивной секции принесли результат - зеленый пояс. Как и подобает, в Ксении будущую королеву красоты разглядели ее родные. Юная сибирячка училась в лицее №11.

- Она училась в химико-биологическом классе, успехи ее были разными: и хорошие отметки ставили, и не очень, - рассказала учитель биологии Олька Ямщикова.

В восьмом классе Ксюша была довольно вспыльчивой, но когда она начала заниматься в модельном агентстве, изменился характер, она стала целеустремленной. К короне королевы девушка шла не один год: в 2007 году она была финалисткой регионального конкурса красоты, но тогда из-за юного возраста не могла рассчитывать на победу. Ксения стала «Мисс Кузбасс-2010» именно благодаря своему трудолюбию. Ради победы новокузнечанка посадила себя на жесткую диету: ела только яблоки и гречку, иногда позволяла себе ложечку меда.

После первых успехов все думали, что Ксения забросит учебу. Ведь на протяжении нескольких лет она работала в одном из модельных агентств Новокузнецка, выступала на многих показах, в том числе и на неделе моды в Сеуле. Однако девушка правильно расставила приоритеты и поступила в Кузбасский государственный технический университет по специальности - менеджер государственного и муниципального управления.

Несмотря на удачную карьеру, Ксения не связала свою жизнь с модельным бизнесом. Фото: fashionbank.ru.

Боролась за звание «Мисс Россия 2011»

В феврале 2011 года в Москве начались кастинги на «Мисс Россия-2011». Ксения Сапожкова представляла на них Кузбасс. Но главное в конкурсах красоты для новкузнечанки была все-таки не победа, а драйв.

- Когда открывается занавес, я стою на сцене, а передо мной полный зал зрителей - люди, глаза которых горят в ожидании шоу… Ощущение, будто летишь, - делилась Ксения впечатлениями о участии в конкурсах.

Ксения Сапожкова не вошла в число 15 финалисток «Мисс Россия 2011».

- Я в жизни придерживаюсь такого правила: любая проблема - это замаскированная удача. Нет поражений, есть только временные трудности, - сообщала новокузнечанка в одном из интервью.

Ксения, получив титул "Мисс Кузбасс", боролась и за корону "Мисс России". Фото: fashionbank.ru.

Роковое замужество

Свою судьбу Ксения не планировала связывать с быстротечной карьерой модели. Она считала, что главный приоритет в жизни - это семья.

- Когда сердце подскажет, тогда появятся и муж, и ребенок. Конечно, я хочу хорошую семью, - еще в далеком 2011 году Ксения Сапожкова рассказала «Комсомолке».

Со своим мужем она познакомилась семь лет назад, тогда Александр Попов имел за плечами опыт первого брака и еще занимал пост главы Центрального района Новокузнецка. Ребенок в супружеской паре появился через год после создания семьи. Дочь для Ксении была долгожданной, она старалась воспитывать и развивать ее всесторонне.

В Москву семейная пара переехала два года назад. Подруга рассказала, что Ксюше очень нравилось жить в столице. Она была привязана к мужу, занималась домашними делами, воспитывала дочь и реставрировала мебель. До сих пор родные Ксении Поповой не могу поверить, что ее больше нет.

Что мы знаем о муже «Мисс Кузбасс-2010»

В 2012 году Александра Попова назначили Центрального района Новокузнецка. На тот момент ему было 27 лет, общественность тут же заинтересовалась истоками чиновника. Оказалось, что Александр сын Виктора Попова, директора управляющей компании «Новый город».

Попов младший был активным, давал комментарии, «светился» на местных телеканалах. Однако глава города отмечал неважную работу по благоустройству и непонятно куда уходящие средства. Со своей должностью Александр расстался в сентябре 2015 года.

Александр Попов имел за плечами опыт первого брака и занимал пост главы Центрального района Новокузнецка. Фото: Администрация города Новокузнецка.

В ноябре того же года его назначили руководителем МБУ «Комбинат питания». А уже в июле 2016 года глава Новокузнецка отстранил Попова от исполнения обязанностей директора МБУ «Комбинат питания». После он с семьей уехал в Москву, но как Попов смог занять должность замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» неизвестно.

Напомним, что Александр попов сознался в убийстве и расчленении своей жены. Для того чтобы сбить с толку следствие, 37-летний Александр Попов несколько месяцев вел соцсети супруги. Подробности ужасной трагедии «Комсомолке» рассказала близкая подруга погибшей.