После трагедии на шахте «Листвяжная» глава Сибирского Ростехнадзора уволился с должности

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Начальник Сибирского управлению Ростехнадзора Александр Мироненко уволился с должности, его место занял уроженец Кузбасса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

- Александр Мироненко уволен с должности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по собственному желанию, - сообщил Андрей Виль.

Мироненко был руководителем ведомства с 2018 года.

Исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора с 10 февраля будет Игорь Тихонов, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства. Тихонов родом из села Краснинское Промышленновского района. В 1984 году он окончил Кузбасский политехнический институт. С 1999 года работает в Сибирском управлении Ростехнадзора. В должности заместителя руководителя Тихонов курировал несколько отделов, в том числе горного надзора за добычей открытым способом, разрешительной и контрольно-аналитической деятельности, по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса.

Исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора будет Игорь Тихонов

Напомним, что после трагедии на «Листвяжной» Генпрокуратура РФ поручила проверить безопасность на всех шахтах Кузбасса, в итоге были обнаружены сотни фактов нарушений закона. В декабре 2021 года глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко получил представление от Генпрокуратуры из-за выявленных системных нарушений в работе надзорного ведомства.

В аварии на кузбасской шахте погиб 51 человек. После трагедии были арестованы два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора - они обвиняются в халатности при проведении проверок на предприятии.