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Общество10 февраля 2022 5:09

После трагедии на шахте «Листвяжная» глава Сибирского Ростехнадзора уволился с должности

Его место занял уроженец Кузбасса
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Вячеслав Светличиный

Фото: Вячеслав Светличиный

Начальник Сибирского управлению Ростехнадзора Александр Мироненко уволился с должности, его место занял уроженец Кузбасса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

- Александр Мироненко уволен с должности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по собственному желанию, - сообщил Андрей Виль.

Мироненко был руководителем ведомства с 2018 года.

Исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора с 10 февраля будет Игорь Тихонов, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства. Тихонов родом из села Краснинское Промышленновского района. В 1984 году он окончил Кузбасский политехнический институт. С 1999 года работает в Сибирском управлении Ростехнадзора. В должности заместителя руководителя Тихонов курировал несколько отделов, в том числе горного надзора за добычей открытым способом, разрешительной и контрольно-аналитической деятельности, по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса.

Исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора будет Игорь Тихонов

Исполнять обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора будет Игорь Тихонов

Напомним, что после трагедии на «Листвяжной» Генпрокуратура РФ поручила проверить безопасность на всех шахтах Кузбасса, в итоге были обнаружены сотни фактов нарушений закона. В декабре 2021 года глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко получил представление от Генпрокуратуры из-за выявленных системных нарушений в работе надзорного ведомства.

В аварии на кузбасской шахте погиб 51 человек. После трагедии были арестованы два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора - они обвиняются в халатности при проведении проверок на предприятии.

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