Арестованы все обвиняемые по делу об аварии на шахте в Кузбассе

Фото: Алексей БУЛАТОВ (архив)

Судом Центрального района Кемерова поддержаны все ходатайства следственных органов об аресте фигурантов дела об аварии на «Листвяжной».

На два месяца - до 25 января 2022 года - под арест заключены директор шахты Сергей Махраков, замдиректора шахты Андрей Молостов, начальник участка шахты Сергей Герасименюк, главный госинспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и главный инспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров.

Сотрудников шахты обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в результате чего погиб 51 человек. По версии следствия, директор знал об опасной концентрации метана в горных выработках шахты. Сам обвиняемый вины не признал и просил о домашнем аресте.

В суде следствие ходатайствовало об аресте Молостова, объяснив это тем, что обвиняемый купил билеты за границу. Замдиректора же утверждал, что собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей до 17 декабря.

Герасименюк заявил, что жалоб от шахтеров на условия труда ему не поступало.

Инспекторов обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Вины своей в данной ситуации они также не признают. Так, Семыкин считает, что не мог влиять на безопасность на предприятии.