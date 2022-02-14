Пациенты больницы в Кузбассе больше часа лежали с трупом в одной палате

Фото: архив "КП"

В Кузбассе в городской больнице пациенты больше часа вынуждены были находиться в палате с погибшим мужчиной. Инцидент произошёл в отделении терапии в Междуреченске.

Один из пациентов опубликовал в соцсетях видео из больницы. В ролике он рассказал, что лежит в палате № 9 терапевтического отделения с сахарным диабетом после перенесенного коронавируса - его перевели сюда из пульмонологии. Мужчина сообщил, что в палате скончался пациент и больше часа никто не мог забрать его тело.

- С трупом мы лежим уже больше часа, его никто не забирает. Палата два на семь метров на трех человек. Никто ничего не говорит, когда заберет. Сейчас скоро будет обед, у нас болят суставы, мы ходить особо не можем по коридору, - рассказал пациент.

Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях. «Просто жесть», «никому ни до чего нет дела», «ужасное отношение как к живым, так и к мертвым», «это не по-человечески» - пишут пользователи. Они посчитали, что правильней было бы вывести на каталке тело погибшего в коридор, так как «длительное нахождение людей рядом с трупом это ненормально». При этом горожане заметили, что в больницах для умерших есть специальные места. Жители Междуреченска написали в комментариях, что такие случаи происходят в данной больнице не первый раз. Матери одной из пользовательниц пришлось пролежать с трупом в палате всю ночь, другая пациентка сообщила, что в их палате погибшая пациентка находилась 4 часа.

При этом часть пользователей осудили самого автора видео, из-за того, что показал лицо погибшего и озвучил его диагноз.

В соцсетях ситуацию прокомментировал главврач междуреченской больницы Алишер Баховудинов. По его словам, после публикации ролика в учреждении была организована служебная проверка.

- Через полтора часа после констатации смерти пациента, тело было перевезено в МОРГ. Вчера была создана комиссия, которая в ходе проверки даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации, - отметил Алишер Баховудинов.

Он также сообщил, что совместно с заместителем министра здравоохранения Кузбасса встретился с автором видео и принес ему извинения.