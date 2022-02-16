Кузбасский хоккеист Андрей Чибисов записал видеообращение к землякам

Фото: инстаграм Андрея Чибисова

Нападающий сборной России, хоккеист из Прокопьевска Андрей Чибисов записал видеообращение к землякам с зимней Олимпиады в Пекине. Он поблагодарил кузбассовцев за поддержку.

- В этот нелегкий, тяжелый период ваша поддержка нам очень нужна, нам помогает и нас бодрит. Спасибо большое вам! Благодарен всей душой и сердцем! - сказал Андрей Чибисов в видео, которое опубликовал телеграм-канал «Кузбасская телега».

Также хоккеист передал привет своему родному городу - Прокопьевску. Напомним, что в этом кузбасском городе Андрей Чибисов родился и вырос. Там в 7 лет он начал заниматься хоккеем. Мама спортсмена рассказала «Комсомолке», что на первые коньки семья копила год. Позже Андрей играл в местном «Шахтере», клубах «Югра», «Ак Барс», год провел в НХЛ. Сейчас выступает за магнитогорский «Металлург».

На Олимпиаде российская команда провела три встречи. В первых двух играх против Швейцарии и Дании Чибисов выступал в четвертом звене, отличился несколькими мощными, но не результативными бросками по воротам соперника. В заключительном матче группового этапа – с командой Чехии – нашего земляка выпустили в первой пятерке. Форвард «Металлурга» как всегда играл активно и в итоге забросил шайбу в ворота соперника.

Сегодня на Олимпиаде состоится четвертьфинальный матч: российская команда встретится с Данией. Начало в 13:00 по кемеровскому времени.