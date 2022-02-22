В Кузбассе прошли XXII областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка

Фото: пресс-служба холдинга «Сибирский цемент».

При поддержке холдинга «Сибирский цемент» на спортивной базе «Лесная» состоялись XXII Областные традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка.

За награды состязаний боролись 317 человек. Мероприятие объединило представителей 20 кузбасских команд и гостей из Бурятии: благодаря финансовой и организационной помощи «Сибцема» в Топки приехали воспитанники спортивной школы поселка Каменск, где расположен работающий в составе холдинга Тимлюйский цемзавод.

Соревнования начались с красочной церемонии открытия. Ее почетными гостями стали руководители Топкинского муниципального округа и компании «Сибирский цемент», ветераны спорта, родные и друзья Владимира Лепнюка.

- С каждым годом география турнира расширяется – на старт выходит все больше лыжников, желающих испытать себя в условиях серьезной конкуренции, попробовать силы на современной трассе, оборудованной с учетом самых строгих требований, – отметил глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов.

С приветственным словом к ребятам и тренерам обратился первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

- Двадцать два года подряд мы собираем юных спортсменов из разных уголков Кузбасса и других регионов страны. Соревнования уже вырастили несколько поколений лыжников, в том числе именитых и титулованных, – подчеркнул Геннадий Константинович. – Особенно важно то, что эти состязания – не только спорт, но и символ настоящей дружбы. Память о Владимире Лепнюке – верном товарище, смелом воине и отличном спортсмене – всегда будет жить в наших сердцах и в сердцах ребят, которые приезжают на топкинскую лыжню.

Отличных результатов спортсменам пожелали депутат Законодательного Собрания Кемеровской области, председатель кемеровского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», кемеровского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Игорь Кошелев, Почетный гражданин города Топки Виктор Симоненко, кавалер трех Орденов Мужества, кавалер Ордена «Доблесть Кузбасса», полковник Андрей Лобанов.

Фото: пресс-служба холдинга «Сибирский цемент».

В этом году гонки открыли самые юные участники первенства – мальчишки и девчонки 2010 года рождения и младше, для них подготовили трассы протяженностью 3 км и 2 км соответственно. Лыжники и лыжницы, родившиеся в 2008-2009 гг., пробежали 5 и 3 км. Самые старшие спортсмены – юноши и девушки 2006-2007 годов рождения – показали себя на маршрутах в 7,5 и 5 км. Состязания во всех возрастных группах проводились с раздельным стартом, ребята преодолевали дистанцию коньковым ходом. Для фиксации результатов использовалась система электронного хронометража. Перед стартом на ногах лыжников закреплялись специальные чипы, позволяющие с высокой точностью определять время прохождения трассы, в режиме онлайн эти данные транслировались на электронном табло. Однако по правилам турнира судьи параллельно вели и ручной хронометраж.

По итогам состязаний лидерами общекомандного зачета были признаны представители спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Кемерово. На втором месте пьедестала почета – ребята из топкинской спортшколы по зимним видам спорта, на третьем – воспитанники комплексной спортшколы Междуреченска.

Лидеры личного первенства, а также тренеры золотых медалистов получили кубки, медали, дипломы и денежные премии от компании «Сибирский цемент». Памятные подарки от главы Топкинского муниципального округа вручены лыжникам, занявшим четвертые и пятые места.

Фото: пресс-служба холдинга «Сибирский цемент».

Справка

Владимир Александрович Лепнюк родился 28 марта 1968 года в городе Топки Кемеровской области. Учился в топкинской школе № 8, активно занимался спортом, неоднократно побеждал на соревнованиях федерального и областного уровней. В 18 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону.

В апреле 1986 года призван в ряды Советской Армии. Два года проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. В 1988-м вернулся домой, работал в локомотивном депо города Топки. Владимир Александрович, пользовавшийся огромным авторитетом у бывших сослуживцев, был избран заместителем Председателя Союза ветеранов Афганистана Топкинского района.

С 1994 года работал в ФПС «Сибконкорд». 1 мая 1999 года Владимир Александрович трагически погиб вблизи деревни Кругликово Новосибирской области.