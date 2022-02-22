Гурьевскому району присвоен особый статус благодаря массовой исторической книге компании АО «Стройсервис»

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Во Дворце культуры города Салаир состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор Кузбасса Сергей Цивилев присвоил новый статус Гурьевскому округу. Он стал первой территорией области, которая получила новое звание, на которое раньше могли претендовать только города. Звание дает право муниципалитетам получать из регионального бюджета дополнительное финансирование на содержание, развитие и благоустройство объектов исторической памяти.

Присвоение этого почетного звания стало возможным благодаря энциклопедии «История Гурьевского района», изданной компанией АО «Стройсервис» в 2021 году. В марте прошлого года на выездной сессии областного Парламента в Салаире прошла презентация книги.

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

После выхода уникальной энциклопедии широкой публике стали доступны факты о подвиге гурьян и салаирцев, которые во время Великой Отечественной войны бесперебойно снабжали фронт изделиями из стали. Все 36 тысяч советских штурмовых самолетов ИЛ-2 были оснащены броней с Гурьевского металлургического завода. Жители района стабильно снабжали фронт корпусами мин М-82, прикладами для автоматов, полевыми кухнями, армейскими кроватями, оцинкованной посудой и другими изделиями из стали. Гурьяне собрали более 3 миллионов рублей на строительство эскадрильи самолетов и больше 17 тысяч теплых вещей для фронтовиков. Эти и другие сведения из энциклопедии легли в основу изменения регионального закона о территориях «Трудовой доблести и воинской славы».

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

С театрализованного представления по мотивам исторической энциклопедии началось и торжественное собрание в Салаире в честь присвоения почетного статуса Гурьевскому муниципальному округу.

- Исторический факт, что в Кузбассе трудовой подвиг и ратный труд всегда были тесно переплетены на протяжении всей истории региона, - рассказал на пресс-конференции губернатор Сергей Цивилёв. - Одним из примеров в этом является Гурьевский район. Но до сегодняшнего дня мы не присваивали звание «Трудовой доблести и славы» таким территориям. Гурьяне выступили с инициативой внести изменения в закон, и областной Парламент их поддержал. Считаю, что Гурьевская земля достойна быть первой, в том числе, и в присвоении такого высокого почетного статуса.

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

«История Гурьевского района» стала первым изданием, которое максимально достоверно и полно рассказывает о его истории, где более 300 лет назад началось промышленное освоение Кузбасса. Книга была бесплатно распространена самым массовым тиражом в современной истории Сибири – 5 000 экземпляров. Издание в подарок получили все образовательные учреждения Гурьевского округа, школы, библиотеки и музеи Кузбасса.

Электронная версия книги «История Гурьевского района» была размещена в Президентской библиотеке в разделе «Кемеровская область: страницы истории».