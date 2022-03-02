В Кемеровском гидрометцентре рассказали о погодных рекордах марта

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 1 марта началась календарная весна, но пока снимать зимнюю одежду еще рано. В начале весны погода в Кузбассе обычно бывает неустойчивой с резкими перепадами температур и возвратами холодов, предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Они рассказали, что приход весны можно встречать несколько раз за год. Прежде всего, календарная – она наступает 1 марта. 20-е число, день весеннего равноденствия, считается началом астрономической весны. Однако настоящая смена сезонов происходит, когда становятся заметны характерные изменения в природе: животные выходят из спячки, начинают щебетать птицы и цвести растения – это фенологическая весна.

Метеорологи считают, что весна наступила, когда среднесуточная температура начинает превышать 0 градусов и начинает таять снег. Март в Кузбассе чаще характеризуется как зимний месяц, а устойчивые плюсовые температуры в основном наблюдаются только в середине апреля. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, самая ранняя метеорологическая весна в Кемерове была 15 марта 2014 года, тогда столбики термометров превысили нулевую отметку, а 1 апреля снег растаял полностью. Наоборот, самой поздней датой перехода через 0 градусов было зафиксировано 4-го мая 1958 года. В тот год снег сошел 13 апреля, но потеплело только в мае.

В этом году в начале марта прогнозируется неустойчивая погода, с усилением ветра и осадками (порой в марте их выпадает больше, чем за зимние месяцы, отмечают синоптики). В ночные часы возможно понижение температуры до -20... -23 градусов, а днем потепление до -1... -6.