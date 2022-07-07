В Кемерове родители погибшего в ДТП ребенка спустя четыре года отсудили у виновницы аварии более миллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове родители отсудили у виновницы аварии более миллиона рублей компенсации морального вреда за смерть ребенка в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла в областной столице в 2018 году. На одном из оживленных перекрестков женщина за рулем Volkswagen Tiguan сбила 15-летнего подростка. В результате наезда массивного кроссовера мальчик скончался на месте. Виновницу аварии привлекли к ответственности - суд назначил женщине 1,5 года в колонии поселении, но она была освобождена условно-досрочно.

Мать и отец погибшего ребенка обратились в суд с исками о взыскании с виновницы аварии компенсации морального вреда. Суды продолжались несколько лет, но в итоге родителям удалось добиться справедливости. Центральный районный суд обязал автолюбительницу возместить матери погибшего ребенка моральный вред в размере 900 тысяч рублей, отцу – 324 тысячи (родители подавали иски отдельно).

Виновница аварии не рассчиталась с долгами добровольно, тогда приставы обратили взыскание долга на средства женщины в банке и на ее заработную плату. Также ей запретили выезжать за границу и производить любые регистрационные действия с автомобилем.

После этого женщина полностью выплатила компенсацию морального вреда, а также заплатила исполнительский сбор: 63 тысячи рублей по делу матери погибшего и 28 тысяч рублей - по делу отца.

Недавно в Новокузнецке местная жительница отсудила у перевозчика компенсацию за полученную травму в автобусе, а также за моральный вред, причиненный ей и ее ребенку.