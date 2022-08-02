Более шести миллионов рублей перевели кузбассовцы на помощь Горловке

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали более шести миллионов рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Вместе с прокопьевским поисково-спасательным отрядом он помогал семьям, оставшимся без крова, восстанавливал разрушенные дома и социально-значимые объекты, собирал и развозил нуждающимся продуктовые наборы и одежду. Молодой человек верит, что можно полностью восстановить разрушенную Горловку, если кузбассовцы для этой цели начнут организованно собирать средства.

Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью. Для пострадавших территорий собирают вещи первой необходимости, продукты длительного срока хранения, книги.

Напомним, что в Горловку прибыла коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве. Коммунальную технику на базе пяти КамАЗов, собранных кузбасскими производителями, планируют пока использовать для доставки воды в отдаленные поселки Горловки. Позже их будут использовать по назначению: они будут участвовать в процессе облагораживания улиц города.

Также в строительстве здания народной киностудии «Донфильм» в Донбассе помогли предприниматели из Анжеро-Судженска. Они отправили необходимые строительные материалы.

К нам в редакцию продолжают поступать звонки, как легче и быстрее перечислить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

С реквизитами платежа можно подойти в удобное для Вас отделение банка. Сотрудники проконсультируют Вас, как осуществить платеж по реквизитам через банкомат или кассу.

Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом.

Для того чтобы перевести средства через QR-код, вам достаточно навести на него камеру своего телефона на базе IOS и Android. Телефон считает его, вам нужно будет выбрать предложенный банк для платежа. Выберите его и наберите сумму, которую вы готовы пожертвовать. После чего нажмите «Оплатить» и ваши средства пойдут на восстановление Горловки.

В случае если ваш телефон не считывает QR-код, вы можете скачать приложения для его считывания. Откройте приложение и считайте предложенный код. Затем выберете ваш мобильный банк из списка, введите необходимую сумму и кликните «Оплатить».

Донбасс - это исторические земли России. Когда нужно было осваивать Кузбасс, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь.

Еще со времен Великой Отечественной войны сложилось шахтерское братство: Кузбасс - Донбасс. И сегодня мы просто обязаны помочь нашим товарищам, шахтерам Донбасса, их семьям, особенно детям.

В отечественной истории есть примеры, когда наши деды и прадеды из руин восстановили страну, значит, и мы сможем.