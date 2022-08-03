В Кузбассе 35-летний мужчина умер после укуса ядовитой змеи

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Прокопьевске на выходных произошла трагедия: 35-летний мужчина скончался после укуса ядовитой змеи. Гадюка напала на него на природе, после чего мужчину срочно отвезли в больницу, но спасти его все равно не удалось, через 13 часов он умер.

В воскресный день 31 июля компания друзей отдыхала на водоеме в окрестностях поселка Керлегеш. Злополучная встреча произошла после обеда, когда молодые люди уже собрались домой. Двигаясь на машине по грунтовке, они заметили змею, переползающую дорогу. Валентин, находившийся за рулем, остановил автомобиль, чтобы пропустить рептилию и посмотреть на нее – никто из компании раньше не видел настоящую живую змею. Все не решались подойти поближе и стояли в метрах двух от ползущей змеи, а Евгений пошел к ней. Друзья отговаривали, но он, не слушал их, подходил ближе, пытаясь схватить... и в итоге змея, защищаясь, цапнула молодого человека за палец на руке. Из раны пошла кровь, испуганные друзья сели в машину и поехали в город. Они «загуглили» змею по внешнему виду и поняли, что это была опасная гадюка. Начали звонить родным и знакомым, спрашивать, что делать. Один из родственников - опытный охотник – посоветовал ни в коем случае не отсасывать яд из раны. Но... Евгений уже начал это делать. Через 1,5-2 минуты он сказал друзьям, что ему плохо и попросил отвезти в больницу. А потом потерял сознание...

- Мы отвезли его в приемное отделение больницы. В себя он так и не пришел. Врачи долго не могли найти место укуса – оно не покраснело, не опухло. Его вообще не было видно, - вспоминает близкий друг Евгения Валентин.

По его словам, в приемном отделении не оказалось сыворотки против змеиного яда – ее пришлось везти из инфекционного отделения, которое расположено в другом корпусе.

Евгения госпитализировали примерно в 16:00. Все попытки врачей больницы спасти его были безуспешны. Спустя 13 часов, так и не приходя в себя, он умер в реанимации.

Друзья до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Он был самым крепким из нас. Служил в ВДВ, был здоровый мужик..., - говорит Валентин, - не понятно, почему его организм так отреагировал.

Позже маме Евгения сообщили из больницы, что была проведена экспертиза, в ходе которой специалисты обнаружили на ноге Евгения следы еще от одного укуса змеи...

Близкие до сих пор не могут поверить, что Евгения больше нет. Фото из архива друзей

В пресс-службе Прокопьевской городской больницы рассказали, что в окрестностях города люди нередко встречаются со змеями. Иногда змеи кусают горожан, однако это первый случай, когда пострадавший скончался после укуса.

- На нашей территории происходят случаи укусов змеями, в такой ситуации очень важно быстро среагировать. Реакция организма на змеиный укус может быть очень резкой, часто сопровождается потерей сознания и может быть отягощена состоянием алкогольного или наркотического опьянений, хроническими заболеваниями, - отметили в больнице, рекомендовав срочно обращаться в больницу в случае укуса змеи.

Нашествие змей?

Этим летом в соцсетях появляется очень много сообщений о встречах людей со змеями. Причем, эти пресмыкающиеся обитают не только на своей территории – в лесах и на болотах - но и появляются в городах. Так на днях рептилия заползла в один из подъездов на улице Комсомольской в Юрге. Перепуганные местные жители обратились за помощью к специалистам. Прибывшие на место спасатели поискового аварийно-спасательного отряда поймали змею и отпустили в поле за городом.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Найденная в Юрге змея – это не гадюка, а щитомордник. Еще одна ядовитая змея, живущая в Кузбассе (яд ее менее опасен для человека). Профессор КемГУ Николай Скалон рассказал в интервью «Комсомолке», что щитомордник обитает в основном по берегам Томи и может заползать в жилые здания, расположенные поблизости. Однако встречи людей с этой змеей происходят нечасто, так как это редкий вид.

По словам профессора, в 90% случаев змеи кусают людей, когда те пытаются вступить в контакт с ними.

- Змеи на людей не охотятся, но могут укусить, если опасаются, что на них нападут. Когда их пытаются поймать или наступают на них, они сожмутся, будут кусаться и искать возможность уползти, - рассказал «Комсомолке» Николай Скалон, посоветовав при встрече со змеей обойти ее.

В остальных 10% случаях люди не замечают рептилий и случайно причиняют им боль, отчего также бывают укушенными.

Специалист отметил, что ядовитые гады любят тепло, но как только начинает холодать, уходят в спячку. Змей можно встретить в Кузбассе с апреля по август, иногда и в сентябре – при теплой погоде.

Что делать если укусила змея?

Ежегодно в теплое время года в больницы с укусами ядовитых змей попадает порядка 50 кузбассовцев. По статистике, чаще всего жители региона страдают от гадюк.

Управление по защите населения и территории Новокузнецка

Что делать в случае укуса змеи? Пострадавшего нужно срочно доставить в больницу или вызвать бригаду скорой помощи. Змеи обычно кусают в руки или ноги, поэтому в ожидании помощи, необходимо зафиксировать конечность в возвышенном состоянии, приложить к месту укуса холод - считается, что это снизит скорость распространения яда в организме. Если развивается отек, то с руки или ноги надо снять кольца, браслеты и другие украшения. Также нужно давать пострадавшему пить как можно больше (но не алкоголь!). Не стоит накладывать жгуты, а также перетягивающие повязки. Согласно современным рекомендациям, отсасывать яд тоже не нужно.

Любой укус змеи может быть смертельно опасным. Поэтому нужно обращаться за медицинской помощью в любом случае - даже если кажется, что змея была не ядовитой. В стационаре под наблюдением врачей пострадавшему обеспечат необходимое лечение.

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