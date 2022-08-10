Не словом, а делом: как в Горловку прибыла первая коммунальная спецтехника из Кузбасса

Те самые КамАЗы для Горловки. Фото: АПК.

В Кузбассе активно идет народный сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки (Донбасс).

Кузбасс и Донбасс - исторически братья. И свою поддержку кузбассовцы выражают не только финансово, но и собирают вещи, продукты длительного срока хранения, книги... А еще... Так, в Горловку в конце июля пришла очередная партия гуманитарной кузбасской помощи, а следом прибыла коммунальная техника - пять «КамАЗов», собранных кузбасскими производителями.

Наш корреспондент позвонил на выходных в Горловку, чтобы узнать подробности о «КамАЗах», как доехали, на какие первоочередные дела их направили, - у представителей горловской администрации.

- Да, пришли первые единицы коммунальной техники. Все хорошо. Пока они будут использоваться для привоза воды в отдаленные поселки Горловки, - рассказал представитель Кузбасса в Горловке Вячеслав Старченко, пояснив, что это вообще многофункциональные комбинированные дорожные машины и что они в дальнейшем будут работать на благо города.

А многофункциональные – это значит, что «КамАЗы» могут выполнять самую разную работу из-за наличия навесного оборудования: это и пескоразбрасыватели, передние и боковые отвалы, щетки, оборудование, которое позволяет тушить пожары, а еще мыть, обрабатывать остановки...

- Большое спасибо Кузбассу за спецтехнику. И за поддержку и помощь - всем жителям Кузбасса. Она крайне важна и ценна, особенно в условиях регулярных обстрелов со стороны украинских националистических бандформирований, - сказал и первый заместитель главы администрации города Горловка Павел Калиниченко.

Завершая телефонный «мост», мы решили уточнить, уже у коммунальщиков, где в тот день отработали «КамАЗы».

- Они, действительно, уже вовсю заняты на улицах города, - пояснили женщины в коммунальном отделе Горловки и поделились еще одной радостной новостью. – И к нам из Кузбасса едет уже следующая партия спецтехники!... И можно бы было много еще говорить о том, как жизнь меняется и как важна поддержка… Но, извините, уже пора, нужно спешить, чтобы не попасть под вечерний обстрел…

P.S. И да, вот уже во вторник, 9 августа, в Горловку пришли 15 единиц техники из Кузбасса. Это пять автобусов «ПАЗ» для обновления автобусного парка, три трактора «Беларус» Минского тракторного завода, три прицепные уборочные машины, четыре автомобиля УАЗ «Патриот» для коммунальных предприятий. А всего в Горловку до конца года будет поставлена 181 единица техники из Кузбасса.

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11 млн 87 тысяч рублей - столько собрали кузбассовцы на восстановление Горловки на вторник, 9 августа. А еще - накануне из Кузбасса в Донбасс ушли две 20-тонные фуры с очередной гуманитарной помощью, от жителей. И Кузбасское региональное отделение партии «Единая Россия» с начала спецоперации уже отправило более 250 тонн гуманитарных грузов в Донбасс… Напомним, народный сбор в помощь Донбассу начался в Кузбассе меньше месяца назад по предложению студента, волонтера из Прокопьевска Виталия Дуды.