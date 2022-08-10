«Земля! Как слышите меня? Это Кузбасс...»

И наш наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника положили символ Кузбасса – кусочек угля. Фото: АПК.

Во вторник, 9 августа, с Байконура ввысь ушла ракета. Она вывела на околоземную орбиту первый космический кузбасский спутник! Имя ему - «Кузбасс 300». И теперь он от нас - летит и летит вокруг Земли на высоте порядка 400 километров!

...Старт был в 8.52 по московскому времени. Как сообщили в «Роскосмосе», российская ракета-носитель «Союз - 2.16» и разгонный блок «Фрегат» вывели на целевую орбиту иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» и вместе с ним - 16 малых российских спутников. Кузбасский, в том числе. Наш - сделан в КузГТУ. Другие - в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в НИИ ядерной физики им. Скобельцына, Сибирском госуниверситете науки и технологий им. Решетнева и т. д.

Позывной кузбасского спутника - RS34S.

Еще раз с гордостью напомним, что первый в истории региона спутник создали ученые КузГТУ вместе со студентами и школьниками Центра «УникУм».

И наш наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника положили символ Кузбасса - кусочек угля.

Аппарат оснащен оптической камерой и радиопередающей системой для трансляции на Землю информации в виде голосовых сообщений, изображений и телеметрических данных. Там же можно передавать команды управления на сверхмалые космические аппараты стандарта CubeSat, а также принимать изображения и результаты научных экспериментов со сверхмалых космических аппаратов.

Спутник будет делать фотографии, и их начнут анализировать на базе Центра управления полетами КузГТУ для изучения экологической обстановки в регионе.

Кроме того, спутник будет транслировать первую космическую рекламу, которую записал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, это приглашение на «Ночь Юрия Гагарина» в 2023 году. Также спутник будет передавать на Землю послания юных победителей конкурсов «Поздравь Кузбасс с орбиты» и «Открытка из космоса». Сообщение смогут принимать радиолюбители со всего мира.

Накануне

Наш корреспондент пообщался с Владиславом Немовым, руководителем Центра управления полетами КузГТУ за несколько часов до старта.

- Я очень рад, мы ждали этого два года, - рассказал Немов. - Спутник должны были запустить к 300-летию Кузбасса, но из-за разных причин запуск перекладывали... А сейчас... Наши разработчики на космодром, на «Байконур», на старт, не поехали, так как там работают производители спутниковой платформы, на основе которой создан наш аппарат. И за прямой трансляцией полета будем наблюдать на базе Центра управления полетами КузГТУ вместе со студентами и школьниками Центра «УникУм», которые принимали участие в разработке.

- А может нашему крохе-спутнику что-то угрожать в космосе?

- В чистом виде угроз нет. Орбита достаточно чистая. Но теоретически, да. Не исключена возможность столкновения с каким-либо объектом. Также маловероятна авария носителя, которую никто не исключает, так как они периодически случаются.

- Сколько времени будет летать - передавать информацию наш спутник?

- В среднем, 4-6 месяцев. У него нет собственных двигателей, поэтому после выведения спутник будет постепенно терять свою орбиту, войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

- Смогут ли жители Кузбасса наблюдать пролет кузбасского спутника?

- Теоретически спутник будет проходить над всем миром в рамках определенной полосы, один раз в сутки гарантированно он будет над Кузбассом. Но жители региона не смогут увидеть спутник даже в телескоп, так как он очень маленький.

- Планируете ли запускать еще спутники?

- Да, будем запускать. Более того, в следующий раз степень участия наших студентов будет гораздо больше... Они непосредственно участвуют в разработке блока электроники для снятия показателей с датчика колебаний. И да, уже разрабатывается новый аппарат с новой полезной нагрузкой и уже с научной миссией. Его запуск планируется в декабре этого года.