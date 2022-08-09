Первый региональный спутник «Кузбасс-300» запустили с космодрома «Байконур». Скрин: «Роскосмос».

С космодрома «Байконур» сегодня, 9 августа в 08.52 по московскому времени запустили спутник «Кузбасс-300». Первый в истории региона спутник создали ученые КузГТУ совместно со студентами и школьниками Центра «УникУм».

- За прямой трансляцией полета следили на базе Центра управления полетами КузГТУ совместно с ректором и со студентами, школьниками Центра «УникУм», которые принимали участие в разработке спутника. Какое-то время потребуется для того, чтобы установить связь со спутником. Сейчас космический аппарат улетел в сторону Тихого океана, - рассказал «Комсомолке» Владислав Немов, руководитель Центра управления полетами КузГТУ.

Напомним, что наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника заложен символ Кузбасса - каменный уголь. Малый космический аппарат оснащен оптической камерой и радиопередающей системой для трансляции на Землю информации в виде голосовых сообщений, изображений и телеметрических данных. Спутник будет делать фотографии, которые будут анализировать на базе Центра управления полетами КузГТУ для изучения экологической обстановки в регионе.