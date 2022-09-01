Скончавшаяся от удара турника кузбасская школьница оказалась младшей сестрой девочки, погибшей в «Зимней вишне»

Девятилетнюю девочку убило упавшим турником на детской площадке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Накануне нового учебного года в поселке Трещевский в Кузбассе произошла ужасная трагедия: 9-летнюю девочку убило упавшим турником на детской площадке.

Днем третьеклассница отправилась с друзьями погулять. Дети бегали по площадке и играли на турнике, который по какой-то причине был не закреплен. Мальчишки сильно раскачали снаряд, и он опрокинулся, ударив по голове стоявшую рядом девятилетнюю девочку. От полученной травмы школьница скончалась по пути в больницу.

Эта трагедия вызвала буру эмоций у местных жителей. Кузбассовцы выражают соболезнования родным и близким погибшей девочки и призывают власти привлечь к уголовной ответственности тех, кто оставил снаряд незакрепленным. Причем, по словам жителей поселка, детская площадка находится в таком виде давно, и на ней уже травмировались дети - одному ребенку пробили качелями голову. Но и после этого никакие меры по демонтажу городка не были предприняты.

Выражая слова поддержки родителям погибшей школьницы, местные жители вспомнили, что этой семье несколько лет назад уже пришлось пережить смерть ребенка. В 2018 году старшая дочь погибла при пожаре в «Зимней вишне». Она была ученицей того самого 5«А» класса, который отправился из Трещевского поселка в Кемерово, чтобы отметить начало весенних каникул. Девочка поехала со старшими братом, а младшую сестру с ними не пустили родители - она была еще совсем маленькой. Брату помогли выйти из торгового центра, а сама школьница вместе со своими одноклассницами не смогла выбраться из охваченного огнем кинозала...

В настоящее время по факту гибели девочки на детской площадки следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки.