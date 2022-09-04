После нападения на бывшего участника телепроекта «Дом-2» было возбуждено уголовное дело

Фото: соцсети

После драки, в результате которой бывшему участнику телепроекта «Дом-2» Захару Саленко сломали челюсть, было возбуждено уголовное дело. В полиции Кузбасса рассказали подробности нападения на звезду.

Оказалось, что потасовка с участием 27-летнего Саленко произошла еще в июле этого года. Бывший участник телестройки в одном из караоке-баров Кемерова поссорился с двумя знакомыми. Все трое мужчин были пьяны и не смогли сдержать своих эмоций. В результате драки Захару Саленко сломали челюсть. Мужчину госпитализировали и провели операцию. При этом медики сообщили о произошедшем в полицию. По факту потасовки было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

В полиции сообщили, что нападавшие на Саленко мужчины установлены и опрошены. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что сам Захар Саленко решил рассказать о произошедшем только сейчас. Вчера он выложил в соцсетях шокирующие кадры с последствиями драки.

Фото: соцсети

На фотографиях видно, что у молодого человека разбита губа и отекло лицо, а на опубликованных рентгеновских снимках можно заметить четыре титановые пластины. Захар признался, что провел в больнице 1,5 месяца. Он питался через трубочку, ведь его рот был сшит железками. После случившегося Саленко принял решение завязать с тусовками и ночными клубами.

Захар Саленко родом из Кемерова. В проекте «Дом-2» он принимал участие с 2016 по 2020 год. Телезрителям парень запомнился громкими скандалами и бурными ссорами.