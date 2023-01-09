В Кемерове из-за сильного ветра упала новогодняя елка в Рудничном районе

Фото: администрация г. Кемерово

В первый рабочий день в 2023 году Кемерово накрыл штормовой ветер. Он буквально сносит с ног людей, а также плохо закрепленные конструкции. Так, в Рудничном районе города ветер «сдул» новогоднюю елку.

Огромная новогодняя красавица была установлена в Снежном городке у торгового центра «Север» и радовала местных жителей все новогодние каникулы. Однако сегодняшней непогоды елка не смогла пережить. Местные жители опубликовали кадры с последствиями ЧП. На видеозаписи видно, как в результате сильного ветра елка упала на землю. При этом она продолжает мигать разноцветными огнями.

Фото: Инцидент Кузбасс / Вконтакте

Пользователи назвали «символичным» падение новогоднего символа сразу после окончания праздников.

- Елка устала за выходные, - прокомментировал инцидент один из горожан.

- Хорош гулеванить, на работу пора. Елка отдыхает, - написал другой местный житель.

К слову, елка в Рудничном районе не единственная пострадала от ураганного ветра. По словам кемеровчан, на улице Патриотов на Южном у новогоднего дерева обрушилась гирлянда.

В администрации Кемерова отметили, что при падении ели в Рудничном районе никто не пострадал, однако оказалась повреждена одна из ледовых фигур.

- Сейчас место огорожено. Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе, - сообщили в мэрии корреспонденту «Комсомолки».

Для жителей Кузбасса непогода 9 января не стала неожиданностью. Об ураганном ветре до 25-27 метров в секунду, мокром снеге и резком похолодании до -26 градусов синоптики предупреждали заранее. Мэр Кемерова сообщил, что в связи с погодными условиями все городские службы переведены в усиленный режим работы. Телефон диспетчерской Кемеровской службы спасения - 77-05-05, экстренный вызов оперативных служб - 112.

Напомним, что в 2016 году в Кузбассе произошел аналогичный случай. Сильный ветер свалил главную новогоднюю елку в центре Мариинска. В результате ЧП тогда никто не пострадал.