В Кузбассе в понедельник ожидается резкое похолодание

Фото: архив КП

Новая неделя начинается в регионе со штормового предупреждения.

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в понедельник, 9 января, на территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, на отдельных территориях будут метели, отложения мокрого снега. На дорогах – гололед.

Ветер прогнозируется юго-западный, 12-17 метров в секунду, порывы - до 22 метров в секунду, а местами - усиление до 25-27 метров в секунду.

Ночью в регионе обещают 1-6 градусов мороза, местами до -11.

Днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами до -8. Но в течение понедельника Кузбасс ждет резкое похолодание.