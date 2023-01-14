Трое из пятерых погибших в ДТП на кузбасской трассе оказались подростками

Водитель легкового автомобиля нарушила правила обгона. Фото: соцсети.

Среди пятерых погибших в дорожно-транспортном происшествии, которое в субботу, 14 января, произошло в Топкинском районе на 233 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», оказались трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Одной из девушек находившейся в машине, и двоим юношам было всего по 17 лет, остальные погибшие были совершеннолетними.

Напомним, ДТП с пятью жертвами произошло около 12.45. Водитель автомобиля ЗАЗ Chance, двигаясь со стороны Кемерова, пошла на опасный обгон в сложных погодных условиях, и не справившись с управлением, врезалась в пассажирский автобус, который двигался ей навстречу. Удар был такой силы, что машину разорвало на части и людей раскидало по дороге и обочинам. Все пять человек, находившиеся в легковушке, погибли на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали, за медицинской помощью никто из них не обратился.

В настоящее время движение по участку трассы возле места аварии перекрыто. Там работают сотрудники следственно-оперативной группы, а также спецслужбы, которые ликвидируют последствия ДТП. Весь транспорт пускают в объезд по обходу Кемерова.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

Как удалось выяснить «КП»-Кемерово», все четыре погибших пассажира легковушки - жители города Топки. 38-летняя женщина - мать троих детей, двое из которых еще не достигли совершеннолетия. Пользователи сети предполагают, что в одной машине они оказались, так как сели в Кемерове на попутку до дома у «горбатого» моста, где уже много лет существует негласное место посадки на частные автомобили до Топок.