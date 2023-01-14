Пять человек погибли на кузбасской трассе при столкновении легковушки с автобусом

Водитель автомобиля Заз Chance нарушила правила обгона и врезалась в автобус. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В субботу, 14 января, на кузбасской трассе произошла очередная трагедия: в ДТП погибли сразу пять человек.

Авария произошла в Топкинском районе в 12.45 на 233 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, виновником авария стала водитель автомобиля ЗАЗ Chance. Двигаясь со стороны города Кемерово, женщина решила пойти на обгон, нарушив правила, и врезалась во встречный пассажирский автобус «Нефаз», который вез пассажиров - 12 человек из города Топки в Кемерово. В результате столкновения пассажиры автобуса не пострадали, а вот люди из легкового автомобиля, который буквально разорвало на части после удара, погибли на месте. Все пять человек.

От удара легковушка рассыпалась на части. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В настоящее время движение на трассе перекрыто, весь транспорт направляется в объезд по автодороге «Обход города Кемерово». На месте происшествия работают экипажи госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ОМВД России Топкинскому муниципальному округу. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что сегодня на трассах Кузбасса сложные погодные условия: сильный снегопад, метелица.

Напомним, с начала 2023 года это уже вторая авария с пятью погибшими, и в предыдущем случае за рулем также была женщина.

Прошлое ДТП случилось в понедельник, 2 января, около 13.00 на 30-м километре автодороги «Обход города Кемерово». В этом случае водитель автомобиля Lada Granta выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actros. В числе погибших в результате ДТП оказался и девятилетний ребенок.

Еще одно ДТП с пятью погибшими произошло 29 декабря на 198 километре автодороги Р-255 «Сибирь». В этом случае водитель Kia Sorento, выполняя обгон, также выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком SHACMAN и обгоняемым Hino Ranger.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям об особой осторожности при управлении транспортом в сложных погодных условиях. Водителям следует выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал с учетом конкретных условий, отказаться от резких и опасных маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.