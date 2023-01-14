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Происшествия14 января 2023 8:15

Пять человек погибли на кузбасской трассе при столкновении легковушки с автобусом

За рулем автомобиля находилась женщина
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Водитель автомобиля Заз Chance нарушила правила обгона и врезалась в автобус.

Водитель автомобиля Заз Chance нарушила правила обгона и врезалась в автобус.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В субботу, 14 января, на кузбасской трассе произошла очередная трагедия: в ДТП погибли сразу пять человек.

Авария произошла в Топкинском районе в 12.45 на 233 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, виновником авария стала водитель автомобиля ЗАЗ Chance. Двигаясь со стороны города Кемерово, женщина решила пойти на обгон, нарушив правила, и врезалась во встречный пассажирский автобус «Нефаз», который вез пассажиров - 12 человек из города Топки в Кемерово. В результате столкновения пассажиры автобуса не пострадали, а вот люди из легкового автомобиля, который буквально разорвало на части после удара, погибли на месте. Все пять человек.

От удара легковушка рассыпалась на части.

От удара легковушка рассыпалась на части.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В настоящее время движение на трассе перекрыто, весь транспорт направляется в объезд по автодороге «Обход города Кемерово». На месте происшествия работают экипажи госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ОМВД России Топкинскому муниципальному округу. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что сегодня на трассах Кузбасса сложные погодные условия: сильный снегопад, метелица.

Напомним, с начала 2023 года это уже вторая авария с пятью погибшими, и в предыдущем случае за рулем также была женщина.

Прошлое ДТП случилось в понедельник, 2 января, около 13.00 на 30-м километре автодороги «Обход города Кемерово». В этом случае водитель автомобиля Lada Granta выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actros. В числе погибших в результате ДТП оказался и девятилетний ребенок.

Еще одно ДТП с пятью погибшими произошло 29 декабря на 198 километре автодороги Р-255 «Сибирь». В этом случае водитель Kia Sorento, выполняя обгон, также выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком SHACMAN и обгоняемым Hino Ranger.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям об особой осторожности при управлении транспортом в сложных погодных условиях. Водителям следует выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал с учетом конкретных условий, отказаться от резких и опасных маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.

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