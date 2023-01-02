Пять человек погибли в ДТП на трассе под Кемеровом

ДТП произошло на 30-м километре автодороги «Обход города Кемерово». Фото: скриншот видео.

Полиция Кузбасса выясняет обстоятельства серьезного дорожно-транспортнго проишествия в Топкинском муниципальном округе, в котором погибли пять человек.

ДТП случилось в понедельник, 2 января, около 13.00 на 30-м километре автодороги «Обход города Кемерово», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. На месте происшествия работают оперативные службы, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу.

По предварительным данным, виновником аварии сталд водитель автомобиля Lada Granta. Во время движения водитель ВАЗа по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actros. В результате удара, смявшего легковушку, погибли все находившиеся в ней люди: водитель и его четыре пассажира.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.

Пока идет выяснение обстоятельств случившегося и ликвидация последствий ДТП, на месте происшествия движение транспорта организовано реверсом по одной полосе.

Напомним, аналогичное ДТП, в котором легковушка на встречной полосе врезалась в грузовик, в результате чего погибли пять человек, произошло 30 декабря 2022 года.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости в сложных погодных условиях выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких и опасных маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.