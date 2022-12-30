В полиции рассказали обстоятельства ДТП с пятью погибшими в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Топкинском округе в ДТП погибли пять человек. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 12.00 на 198 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель Kia Sorento, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком SHACMAN и обгоняемым Hino Ranger. В результате аварии водитель легковушки и все его четверо пассажиров умерли на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция Кузбасса призвала водителей быть особо осторожными в сложных погодных условиях. Автомобилистам следует выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких и опасных маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.