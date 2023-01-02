Среди пятерых погибших на кузбасской трассе оказался девятилетний ребенок

Следстве выясняет, почему женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Следственный комитет Кузбасса по факту ДТП с пятью погибшими на обходе города Кемерово возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК РФ по Кемеровской области, уточнив, что в числе пятерых погибших оказался и девятилетний ребенок.

В настоящее время на месте просишествия работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившейся аварии.

В прокуратуре Кемеровской области, которая держит на контроле проверку по случившемуся ДТП, уточнили, что автомобилем Lada Granta, который направлялся из столицы Кузбасса в сторону города Топки, управляла женщина.

Напомним, авария произошла на 30-м километре обхода города Кемерово 2 января около 13 часов. Легковой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, вылетел на встречную полосу прямо под фуру Mercedes-Benz Actros. В результате столкновения все люди, находившиеся в салоне отечественной машины, погибли на месте. Пользователи социальных сетей сообщают, что в легковушке ехали две семьи: мать со взрослой дочерью и супруги с маленькой дочкой.