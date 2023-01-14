ДТП с погибшими на кузбасской трассе тремя подростками расследует Следственный комитет

Из-за аварии, в которой погибли пять человек, трасса была перекрыта почти пять часов. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

Следственный комитет будет расследовать ДТП, случившееся в субботу, 14 января, на участке федеральной трассы в Кемеровском районе Кузбасса. Напомним, в результате столкновения легкового автомобиля ZAZ Chance и пассажирского автобуса на 233 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в легковушке погибли пять человек, в их числе трое 17-летних подростков.

По факту аварии Следственный комитет Кузбасса уже возбудил уголовное дело по статье уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Ранее в МВД Кузбасса сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушила правила обгона и не справилась с управлением, что привело к столкновению с пассажирским автобусом на встречной полосе, направлявшемся из Топок в Кемерово. Водитель автомобиля и все ее пассажиры, выкинутые из разлетевшейся на части после удара легковушки, погибли на месте аварии.