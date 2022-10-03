Дебошира из Кузбасса связали на борту самолета

Авиадебошира доставили в дежурную часть. Фото: МВД России

Пьяный кузбассовец устроил дебош на борту самолета, следовавшего в новосибирский аэропорт Толмачево. Чтобы успокоить буйного пассажира работники авиакомпании были вынуждены его связать.

ЧП произошло в самолете, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск. 30-летний мужчина из Кемеровской области перед рейсом принял спиртного и на борту начал вести себя неадекватно: ругался матом и не реагировал на замечания бортпроводников. Сотрудникам авиакомпании пришлось ограничить его в передвижениях: одной веревкой мужчину привязали к сидению, а второй связали ему руки. На кадрах, опубликованных МВД России, видно, что дебошир пытается перегрызть веревки зубами.

Работникам авиакомпании пришлось связать мужчину. Фото: МВД России

До конца полета нарушитель оставался связанным, а в аэропорту Новосибирска его уже ожидали правоохранители. Они доставили кузбассовца в дежурную часть для составления административного протокола (ст. 20.1 Кодекса РФ «Мелкое хулиганство»).

Ранее из поезда высадили трех пьяных вахтовиков из Кузбасса. Мужчины возвращались в Киселевск с работы из Иркутской области, а по пути выпивали, шумели, выражались нецензурной бранью.